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Russia sets brief cease-fire for Aleppo as strikes kill 36

By Bassem Mroue
Associated Press

Published: October 17, 2016 - 10:39 PM
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In this photo released early Monday and provided by the Syrian Civil Defense group known as the White Helmets, rescue workers trying to remove a boy stuck in the debris of a building in the neighborhood of Qaterji in rebel-held east Aleppo following an airstrike in Aleppo, Syria. Syrian activists are reporting that airstrikes on a rebel-held, eastern neighborhood in the city of Aleppo have killed at least 13 people, including children. The Britain-based Syrian Observatory for Human Rights says the airstrikes hit the Marjeh neighborhood. (Syrian Civil Defense White Helmets via AP)


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