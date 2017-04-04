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Russian police hunt possible accomplices of suicide bomber

By Irina Titova  and Vladimir Isachenkov
Associated Press

Published: April 4, 2017 - 07:41 PM
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An Orthodox priest stands at a symbolic floral memorial at Technologicheskiy Institute subway station in St. Petersburg, Russia, Tuesday. A bomb blast tore through a subway train deep under Russia's second-largest city St. Petersburg Monday, killing several people and wounding many more in a chaotic scene that left victims sprawled on a smoky platform. (AP Photo/Dmitri Lovetsky)


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