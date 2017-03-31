All CATEGORIES
☰ Menu

Russian prosecutors move to block online calls for protests

By Vladimir Isachenkov
Associated Press

Published: March 31, 2017 - 11:30 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Russian opposition leader Alexei Navalny, foreground left, gestures speaking in court in Moscow, Russia, Thursday, March 30, 2017. Many Western countries have condemned the arrests and called for the release of those sentenced to jail, including opposition leader Alexei Navalny, Putin's most prominent foe. (AP Photo/Pavel Golovkin)


MORE IN NEWS

run01web MICHAEL CHRITTON - AKRON BEACON JOURNAL
From couch to the finish line: Join a Beacon Journal team in training for Akron Marathon Race Series - 10:54 PM

Did you know that if you can walk or run 1 mile, you can participate in the Akron Marathon Race Series?

summa01web
Summa officials work to find new training programs for displaced ER resident doctors - 10:54 PM
dyer01web
Bob Dyer: Sizing up the racial divide - 10:54 PM
church01_1
Downtown Akron church building sold after seven years on market; Burning Bush congregation will relocate to High Street property - 10:29 PM
abortion01gfxWEB
Planned Parenthood’s Akron clinic doesn’t perform abortions, but it still served 7,000 patients in 2016 - 10:29 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next