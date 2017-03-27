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Russian protest leader Alexei Navalny gets 15 days in jail

By Nataliya Vasilyeva  and Vladimir Isachenkov
Associated Press

Published: March 27, 2017 - 01:28 PM
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Russian opposition leader Alexei Navalny appears in court in Moscow Monday March 27, 2017. Navalny's appearance in court comes a day after being detained at a major opposition rally against government corruption that he led the previous day. The Kremlin, meanwhile, has lashed out at protest organizers, blaming them for putting lives at risk by inviting people to unsanctioned demonstrations. (AP Photo/Denis Tyrin)


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