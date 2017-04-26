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S.Korea presidential hopeful criticized for anti-gay comment

By Kim Tong-Hyung
Associated Press

Published: April 26, 2017 - 12:06 PM
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A protester holding a rainbow flag, approaches South Korea's presidential candidate Moon Jae-in from the Democratic Party, left, at National Assembly in Seoul, South Korea, Wednesday, April 26, 2017. South Korean presidential front-runner Moon Jae-in has outraged persecuted sexual minority groups by saying during a television debate that he opposes homosexuality. (Ahn Jung-won/Yonhap via AP)


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