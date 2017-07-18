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Saudi woman in miniskirt video arrested after public outcry

By Aya Batrawy
Associated Press

Published: July 18, 2017 - 10:14 PM
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In this May 11, 2014 file photo, a Saudi woman seen through a heart-shaped statue walks along an inlet of the Red Sea in Jiddah, Saudi Arabia. A young Saudi woman has sparked a sensation online by posting a video of herself in a miniskirt and crop top walking around in public, with some Saudis calling for her arrest and others rushing to her defense. The video, first shared on Snapchat, shows her walking around an empty historic fort in Ushaiager, a village north of the capital, Riyadh, in the desert region of Najd, where many of Saudi Arabia's most conservative tribes and families are from. (AP Photo/Hasan Jamali)


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