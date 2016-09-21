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Scanning software deciphers ancient biblical scroll

By Daniel Estrin
Associated Press

Published: September 21, 2016 - 03:01 PM
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This undated photo released by the Israel Antiquities Authority shows an ancient charred scroll destroyed in a fire centuries ago. The 3D analysis is the first time experts say they have been able to read the text of an ancient scroll without having to physically open it. (Israel Antiquities Authority via AP)


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