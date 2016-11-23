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Scenes of panic as hundreds of Iraqis flee Mosul

By Brian Rohan and  Qassim Abdul-Zahra
Associated Press

Published: November 23, 2016 - 01:35 PM
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An Iraqi bo rides his bicycle as he follows the special forces humvees on their way to the front line to battle against Islamic State militants, in the Al-Samah neighborhood, in Mosul, Iraq, Wednesday. An airstrike by the U.S.-led coalition on Wednesday "disabled" the fourth bridge on the Tigris River in Mosul, leaving the northern Iraqi city with a single functioning bridge, according to the Iraqi military and the Islamic State's media arm. (AP Photo/Hussein Malla)


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