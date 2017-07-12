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Scientists say massive iceberg having twice the volume of Lake Erie has broken off in Antarctica

By Danica Kirka and Malcolm Ritter
Associated Press

Published: July 12, 2017 - 07:58 AM
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This Nov. 10, 2016 aerial photo released by NASA, shows a rift in the Antarctic Peninsula's Larsen C ice shelf. A vast iceberg with twice the volume of Lake Erie has broken off from a key floating ice shelf in Antarctica, scientists said Wednesday. The iceberg broke off from the Larsen C ice shelf, scientists at the University of Swansea in Britain said. The iceberg, which is likely to be named A68, is described as weighing 1 trillion tons (1.12 trillion U.S. tons).(John Sonntag/NASA via AP)


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