Scientists say massive iceberg having twice the volume of Lake Erie has broken off in Antarctica

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+T25lIG9mIHRoZSBiaWdnZXN0IGljZWJlcmdzIGV2ZXIgcmVjb3JkZWQsIGEgdHJpbGxpb24t
dG9uIGJlaGVtb3RoIG1vcmUgdGhhbiBzZXZlbiB0aW1lcyB0aGUgc2l6ZSBvZiBOZXcgWW9yayBD
aXR5LCBoYXMgYnJva2VuIG9mZiBvZiBBbnRhcmN0aWNhLCB0cmlnZ2VyaW5nIGRpc2FncmVlbWVu
dCBhbW9uZyBzY2llbnRpc3RzIG92ZXIgd2hldGhlciBnbG9iYWwgd2FybWluZyBpcyB0byBibGFt
ZS48L3A+PHA+VGhlIGV2ZW50LCBjYXB0dXJlZCBieSBzYXRlbGxpdGUsIGhhcHBlbmVkIHNvbWV0
aW1lIGluIHRoZSBwYXN0IGZldyBkYXlzIHdoZW4gdGhlIGdpYW50IGNodW5rIHNuYXBwZWQgb2Zm
IGFuIGljZSBzaGVsZi48L3A+PHA+V2hpbGUgc3VjaCAmIzgyMjA7Y2FsdmluZyYjODIyMTsgb2Yg
aWNlYmVyZ3MgaXMgbm90IHVudXN1YWwsIHRoaXMgaXMgYW4gZXNwZWNpYWxseSBiaWcgb25lLiBJ
dCBjb3ZlcnMgYW4gYXJlYSBvZiByb3VnaGx5IDIsMzAwIHNxdWFyZSBtaWxlcyAoNiwwMDAgc3F1
YXJlIGtpbG9tZXRlcnMpLCBtb3JlIHRoYW4gdHdpY2UgdGhlIHNpemUgb2YgTHV4ZW1ib3VyZy4g
SXRzIHZvbHVtZSBpcyB0d2ljZSB0aGF0IG9mIExha2UgRXJpZSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIFByb2pl
Y3QgTUlEQVMsIGEgcmVzZWFyY2ggZ3JvdXAgYmFzZWQgaW4gQnJpdGFpbi48L3A+PHA+SXQgYnJv
a2UgbG9vc2UgZnJvbSB0aGUgTGFyc2VuIEMgaWNlIHNoZWxmLCB3aGljaCBzY2llbnRpc3RzIGhh
ZCBiZWVuIG1vbml0b3JpbmcgZm9yIG1vbnRocyBhcyB0aGV5IHdhdGNoZWQgYSBjcmFjayBncm93
IG1vcmUgdGhhbiAxMjAgbWlsZXMgKDIwMCBraWxvbWV0ZXJzKSBsb25nLjwvcD48cD5TY2llbnRp
c3RzIHNheSBnbG9iYWwgd2FybWluZyBoYXMgY2F1c2VkIGEgdGhpbm5pbmcgb2Ygc3VjaCBzaGVs
dmVzLCBidXQgdGhleSBkaWZmZXIgb24gd2hldGhlciB0aGUgbGF0ZXN0IGV2ZW50IGNhbiBiZSBi
bGFtZWQgb24gY2xpbWF0ZSBjaGFuZ2UuPC9wPjxwPlRoZSBpY2ViZXJnIGlzIGNvbnNpZGVyZWQg
dW5saWtlbHkgdG8gcG9zZSBhbnkgdGhyZWF0IHRvIHNoaXBwaW5nLiBBbmQgc2luY2UgdGhlIGlj
ZSB3YXMgYWxyZWFkeSBmbG9hdGluZywgdGhlIGJyZWFrdXAgd29uJiM4MjE3O3QgcmFpc2Ugc2Vh
IGxldmVscyBpbiB0aGUgc2hvcnQgdGVybSwgdGhlIHByb2plY3Qgc2FpZCBpbiBhIHN0YXRlbWVu
dC48L3A+PHA+QnV0IGl0IHJlbW92ZWQgbW9yZSB0aGFuIDEwIHBlcmNlbnQgb2YgdGhlIGljZSBz
aGVsZiwgYW5kIGlmIHRoYXQgZXZlbnR1YWxseSBoYXN0ZW5zIHRoZSBmbG93IG9mIGdsYWNpZXJz
IGJlaGluZCBpdCBpbnRvIHRoZSB3YXRlciwgdGhlcmUgY291bGQgYmUgYSAmIzgyMjA7dmVyeSBt
b2Rlc3QmIzgyMjE7IHJpc2UgaW4gc2VhIGxldmVsLCB0aGUgcHJvamVjdCBzYWlkLjwvcD48cD5U
d28gb3RoZXIgQW50YXJjdGljIGljZSBzaGVsdmVzLCBmYXJ0aGVyIG5vcnRoIG9uIHRoZSBBbnRh
cmN0aWMgUGVuaW5zdWxhLCBjb2xsYXBzZWQgaW4gMTk5NSBhbmQgMjAwMi4gVGhhdCBzcGVkIHVw
IHRoZSBzbGlkZSBvZiBnbGFjaWVycywgd2hpY2ggY29udHJpYnV0ZWQgdG8gc2VhLWxldmVsIHJp
c2UsIERhdmlkIFZhdWdoYW4sIGRpcmVjdG9yIG9mIHNjaWVuY2UgYXQgdGhlIEJyaXRpc2ggQW50
YXJjdGljIFN1cnZleSwgc2FpZCBpbiBhIHN0YXRlbWVudC48L3A+PHA+JiM4MjIwO091ciBnbGFj
aW9sb2dpc3RzIHdpbGwgbm93IGJlIHdhdGNoaW5nIGNsb3NlbHkgdG8gc2VlIHdoZXRoZXIgdGhl
IHJlbWFpbmluZyBMYXJzZW4gQyBpY2Ugc2hlbGYgYmVjb21lcyBsZXNzIHN0YWJsZSB0aGFuIGJl
Zm9yZSB0aGUgaWNlYmVyZyBicm9rZSBmcmVlLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+RXJpYyBS
aWdub3QsIGEgZ2xhY2lvbG9naXN0IGF0IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIENhbGlmb3JuaWEsIEly
dmluZSwgc2FpZCB0aGUgYnJlYWtpbmcgb2ZmIG9mIHRoZSBpY2ViZXJnICYjODIyMDtpcyBwYXJ0
IG9mIGEgbG9uZy10ZXJtIG1ham9yIGxvc3Mgb2YgdGhlIGljZSBzaGVsdmVzIGluIHRoZSBwZW5p
bnN1bGEsIHByb2dyZXNzaW5nIHNvdXRoYm91bmQgYW5kIHJlc3VsdGluZyBmcm9tIGNsaW1hdGUg
d2FybWluZy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJ1dCBTd2Fuc2VhIFVuaXZlcnNpdHkgZ2xhY2lvbG9naXN0
IE1hcnRpbiBPJiM4MjE3O0xlYXJ5LCBhIG1lbWJlciBvZiB0aGUgTUlEQVMgcHJvamVjdCwgY2Fs
bGVkIGl0ICYjODIyMDthIG5hdHVyYWwgZXZlbnQsIGFuZCB3ZSYjODIxNztyZSBub3QgYXdhcmUg
b2YgYW55IGxpbmsgdG8gaHVtYW4taW5kdWNlZCBjbGltYXRlIGNoYW5nZS4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PkFuZCBhIHNwb2tlc3dvbWFuIGZvciB0aGUgQnJpdGlzaCBBbnRhcmN0aWMgc3VydmV5IHNhaWQg
dGhlcmUmIzgyMTc7cyBub3QgZW5vdWdoIGluZm9ybWF0aW9uIHRvIHNheSB3aGV0aGVyIHRoZSBj
YWx2aW5nIGlzIGFuIGVmZmVjdCBvZiBjbGltYXRlIGNoYW5nZSwgdGhvdWdoIHRoZXJlJiM4MjE3
O3MgZ29vZCBldmlkZW5jZSBnbG9iYWwgd2FybWluZyBoYXMgY2F1c2VkIHRoaW5uaW5nIG9mIHRo
ZSBpY2Ugc2hlbGYuPC9wPjxwPkFzIGZvciBhbnkgZGFuZ2VyIHRvIG5hdmlnYXRpb24sIHNjaWVu
dGlzdHMgc2FpZCB0aGUgaWNlYmVyZyB3aWxsIHByb2JhYmx5IGJyZWFrIHVwIGFuZCBpdHMgcGll
Y2VzIHdpbGwgY2lyY2xlIEFudGFyY3RpY2EgZm9yIHllYXJzIG9yIGRlY2FkZXMgcmF0aGVyIHRo
YW4gZHJpZnRpbmcgbm9ydGh3YXJkIGludG8gc2hpcHBpbmcgbGFuZXMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.