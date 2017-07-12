Scientists say massive iceberg having twice the volume of Lake Erie has broken off in Antarctica

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+T25lIG9mIHRoZSBiaWdnZXN0IGljZWJlcmdzIGV2ZXIgcmVjb3JkZWQsIGEgdHJpbGxpb24t
dG9uIGJlaGVtb3RoIG1vcmUgdGhhbiBzZXZlbiB0aW1lcyB0aGUgc2l6ZSBvZiBOZXcgWW9yayBD
aXR5LCBoYXMgYnJva2VuIG9mZiBvZiBBbnRhcmN0aWNhLCB0cmlnZ2VyaW5nIGRpc2FncmVlbWVu
dCBhbW9uZyBzY2llbnRpc3RzIG92ZXIgd2hldGhlciBnbG9iYWwgd2FybWluZyBpcyB0byBibGFt
ZS48L3A+PHA+VGhlIGV2ZW50LCBjYXB0dXJlZCBieSBzYXRlbGxpdGUsIGhhcHBlbmVkIHNvbWV0
aW1lIGluIHRoZSBwYXN0IGZldyBkYXlzIHdoZW4gdGhlIGdpYW50IGNodW5rIHNuYXBwZWQgb2Zm
IGFuIGljZSBzaGVsZi48L3A+PHA+V2hpbGUgc3VjaCAmIzgyMjA7Y2FsdmluZyYjODIyMTsgb2Yg
aWNlYmVyZ3MgaXMgbm90IHVudXN1YWwsIHRoaXMgaXMgYW4gZXNwZWNpYWxseSBiaWcgb25lLiBJ
dCBjb3ZlcnMgYW4gYXJlYSBvZiByb3VnaGx5IDIsMzAwIHNxdWFyZSBtaWxlcywgcm91Z2hseSB0
aGUgc2l6ZSBvZiBEZWxhd2FyZS48L3A+PHA+SXRzIHZvbHVtZSBpcyB0d2ljZSB0aGF0IG9mIExh
a2UgRXJpZSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIFByb2plY3QgTUlEQVMsIGEgcmVzZWFyY2ggZ3JvdXAgYmFz
ZWQgaW4gQnJpdGFpbi48L3A+PHA+SXQgYnJva2UgbG9vc2UgZnJvbSB0aGUgTGFyc2VuIEMgaWNl
IHNoZWxmLCB3aGljaCBzY2llbnRpc3RzIGhhZCBiZWVuIG1vbml0b3JpbmcgZm9yIG1vbnRocyBh
cyB0aGV5IHdhdGNoZWQgYSBjcmFjayBncm93IG1vcmUgdGhhbiAxMjAgbWlsZXMgbG9uZy48L3A+
PHA+U2NpZW50aXN0cyBzYXkgZ2xvYmFsIHdhcm1pbmcgaGFzIGNhdXNlZCBhIHRoaW5uaW5nIG9m
IHN1Y2ggc2hlbHZlcywgYnV0IHRoZXkgZGlmZmVyIG9uIHdoZXRoZXIgdGhlIGxhdGVzdCBldmVu
dCBjYW4gYmUgYmxhbWVkIG9uIGNsaW1hdGUgY2hhbmdlLjwvcD48cD5UaGUgaWNlYmVyZyBpcyBj
b25zaWRlcmVkIHVubGlrZWx5IHRvIHBvc2UgYW55IHRocmVhdCB0byBzaGlwcGluZy4gQW5kIHNp
bmNlIHRoZSBpY2Ugd2FzIGFscmVhZHkgZmxvYXRpbmcsIHRoZSBicmVha3VwIHdvbiYjODIxNzt0
IHJhaXNlIHNlYSBsZXZlbHMgaW4gdGhlIHNob3J0IHRlcm0sIHRoZSBwcm9qZWN0IG5vdGVkLjwv
cD48cD5CdXQgaXQgcmVtb3ZlZCBtb3JlIHRoYW4gMTAgcGVyY2VudCBvZiB0aGUgaWNlIHNoZWxm
LCBhbmQgaWYgdGhhdCBldmVudHVhbGx5IGhhc3RlbnMgdGhlIGZsb3cgb2YgZ2xhY2llcnMgYmVo
aW5kIGl0IGludG8gdGhlIHdhdGVyLCB0aGVyZSBjb3VsZCBiZSBhICYjODIyMDt2ZXJ5IG1vZGVz
dCYjODIyMTsgcmlzZSBpbiBzZWEgbGV2ZWwsIHRoZSBwcm9qZWN0IHNhaWQuPC9wPjxwPlR3byBv
dGhlciBBbnRhcmN0aWMgaWNlIHNoZWx2ZXMsIGZhcnRoZXIgbm9ydGggb24gdGhlIEFudGFyY3Rp
YyBQZW5pbnN1bGEsIGNvbGxhcHNlZCBpbiAxOTk1IGFuZCAyMDAyLiBUaGF0IHNwZWQgdXAgdGhl
IHNsaWRlIG9mIGdsYWNpZXJzLCB3aGljaCBjb250cmlidXRlZCB0byBzZWEtbGV2ZWwgcmlzZSwg
RGF2aWQgVmF1Z2hhbiwgZGlyZWN0b3Igb2Ygc2NpZW5jZSBhdCB0aGUgQnJpdGlzaCBBbnRhcmN0
aWMgU3VydmV5LCBzYWlkIGluIGEgc3RhdGVtZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjA7T3VyIGdsYWNpb2xv
Z2lzdHMgd2lsbCBub3cgYmUgd2F0Y2hpbmcgY2xvc2VseSB0byBzZWUgd2hldGhlciB0aGUgcmVt
YWluaW5nIExhcnNlbiBDIGljZSBzaGVsZiBiZWNvbWVzIGxlc3Mgc3RhYmxlIHRoYW4gYmVmb3Jl
IHRoZSBpY2ViZXJnIGJyb2tlIGZyZWUsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5TY2llbnRpc3Rz
IHNhaWQgdGhlIGljZWJlcmcgd2lsbCBwcm9iYWJseSBicmVhayB1cCBhbmQgaXRzIHBpZWNlcyB3
aWxsIGNpcmNsZSBBbnRhcmN0aWNhIGZvciB5ZWFycy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.