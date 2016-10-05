All CATEGORIES
☰ Menu

Security Council agrees on Portugal’s Guterres next UN chief

By Edith M. Lederer
Associated Press

Published: October 5, 2016 - 04:34 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this Monday, Oct. 12, 2015 file photo, United Nations High Commissioner for Refugees Antonio Guterres arrives for a meeting with Prime Minister Alexis Tsipras in Athens on a three-day official visit. On Wednesday, Sept. 5, 2016, members of the Security Council unanimously agreed that Guterres should be the next U.N. secretary-general. A UNSC vote is expected Thursday; the candidacy then goes to the General Assembly for final approval. (AP Photo/Petros Giannakouris)


MORE IN NEWS

abramfive06cut
Malcolm’s picks of the week - 6:15 PM

Kathy Mattea, 8:30 p.m. Saturday, Tangier, 532 W. Market St., Akron, $30-$50, www.thetangier.com, 330-376-7171

gum05cut_01
Falls woman discovers decade-old certified LeBron James chewed bubble gum among her late mother’s belongings
vpdebate05cut
Mike Pence and Tim Kaine clash in fiery vice presidential debate
stoney29cut_01
Akron neighbors protest development for homeless and disabled
Bob Dyer: Humane Society puts ‘PAWS’ on pause - 5:25 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next