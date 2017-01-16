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Shooting at Mexican resort kills five, panics concertgoers

By Christopher Sherman
Associated Press

Published: January 16, 2017 - 12:06 PM | Updated: January 17, 2017 - 12:13 AM
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Police guard the entrance of the Blue Parrot nightclub in Playa del Carmen, Mexico, Monday, Jan. 16, 2017. A deadly shooting occurred in the early morning hours outside the nightclub while it was hosting part of the BPM electronic music festival, according to police. (AP Photo)


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