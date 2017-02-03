All CATEGORIES
☰ Menu

Soldiers thwart attack on Louvre, tourists held in lockdown

By Sylvie Corbet,  John Leicester and  Raphael Satter
Associated Press

Published: February 3, 2017 - 10:24 AM | Updated: February 3, 2017 - 07:28 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Armed police officers patrol in the courtyard of the Louvre museum near where a soldier opened fire after he was attacked in Paris, Friday. A knife-wielding man shouting "Allahu akbar" attacked French soldiers on patrol near the Louvre Museum Friday in what officials described as a suspected terror attack. The soldiers first tried to fight off the attacker and then opened fire, shooting him five times. (AP Photo/Christophe Ena)


MORE IN NEWS

Kent State will air Super Bowl ad in Cleveland market - 8:18 PM

Cleveland-area TV viewers will see a familiar ad during this Sunday’s Super Bowl game.

McDonald’s rolling out Chocolate Shamrock Shake - 8:18 PM
hoppin04cut_01
Website ranks Hoppin’ Frog among world’s Top 100 Brewers for 10th year in a row - 8:18 PM
uasongs03cut_02
Lost songs of Holocaust survivors found in UA archives
refugee03cut_01
Afghan refugee recalls days when “America had our back”
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next