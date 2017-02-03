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Soldiers thwart attack on Louvre, tourists held in lockdown

By Sylvie Corbet,  John Leicester and  Raphael Satter
Associated Press

Published: February 3, 2017 - 10:24 AM
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Armed police officers patrol in the courtyard of the Louvre museum near where a soldier opened fire after he was attacked in Paris, Friday. A knife-wielding man shouting "Allahu akbar" attacked French soldiers on patrol near the Louvre Museum Friday in what officials described as a suspected terror attack. The soldiers first tried to fight off the attacker and then opened fire, shooting him five times. (AP Photo/Christophe Ena)


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