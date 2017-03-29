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Somalia’s drought once again has thousands on the move

By Abdi Guled
Associated Press

Published: March 29, 2017 - 12:35 PM
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In this photo taken Tuesday, March 28, 2017, a newly displaced Somali uses sticks to build a makeshift shelter at a camp in the Garasbaley area on the outskirts of Mogadishu, Somalia. Drought-stricken families facing a hunger crisis are on the move, trying to reach international aid agencies that cannot distribute food in areas under the control of al-Shabab, Somalia's homegrown Islamic extremist rebels who are affiliated to al-Qaida. (AP Photo/Farah Abdi Warsameh)


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