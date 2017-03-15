All CATEGORIES
☰ Menu

Study: Stopping global warming only way to save coral reefs

By Kristen Gelineau
Associated Press

Published: March 15, 2017 - 03:00 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this October 2016 photo provided by ARC Center of Excellence for Coral Reef Studies scientist Andrew Baird survey healthy reefs between Mackay and Townsville on Australia's Great Barrier Reef. A study of Australias Great Barrier Reef shows that reducing pollution and curbing overfishing won't prevent the severe bleaching that is killing coral at catastrophic rates. In the end, researchers said, the only way to save the worlds coral from heat-induced bleaching is with a war on global warming. While local protection of reefs can help damaged coral recover, such efforts wont stop bleaching from happening. (Tane Sinclair-Taylor/ARC Center of Excellence via AP)


MORE IN NEWS

city16cut_01 Michael Chritton - AKRON BEACON JOURNAL
Akron takes first steps to crack down on ‘problem bar’ after slayings and arrests

Akron is targeting a “problem bar” on what’s become the city’s deadliest street corner.

fire16cut
Stark County church damaged in morning fire
richardson16_02
Akron man sentenced to 5 years for fentanyl overdose death; man’s mother says he also is victim of heroin epidemic - 8:22 AM
vets16cut_03
Women veterans talk about life in the service and its key perk, a free education
Bob Dyer: Beacon’s news is set through June
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next