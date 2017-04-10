Sweden mourns 4 killed, 15 wounded in Stockholm truck attack

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U1RPQ0tIT0xNOiBTd2VkZW4gb2JzZXJ2ZWQgYSBtaW51dGUgb2Ygc2lsZW5jZSBNb25kYXkg
b24gYSBuYXRpb25hbCBkYXkgb2YgbW91cm5pbmcgZm9yIHRoZSBmb3VyIHBlb3BsZSBraWxsZWQg
YW5kIDE1IHdvdW5kZWQgaW4gYSB0cnVjayBhdHRhY2sgbGFzdCB3ZWVrLCB3aGlsZSB0aGUgc3Vz
cGVjdCYjODIxNztzIG5hbWUgZW1lcmdlZCBpbiBjb3VydCBwYXBlcnMgYW5kIHRoZSBVLk4uIFNl
Y3VyaXR5IENvdW5jaWwgY29uZGVtbmVkIHRoZSByYW1wYWdlLjwvcD48cD5Td2VkaXNoIHJveWFs
dHksIGZvcmVpZ24gZGlwbG9tYXRzIGFuZCBwb2xpdGljaWFucyB3ZXJlIGFtb25nIHRoZSBjcm93
ZHMgZ2F0aGVyZWQgZm9yIGEgbm9vbiBvYnNlcnZhbmNlIG91dHNpZGUgU3RvY2tob2xtIENpdHkg
SGFsbCwgd2hlcmUgUHJpbWUgTWluaXN0ZXIgU3RlZmFuIExvZnZlbiBzYWlkICYjODIyMDt0aGUg
d2hvbGUgb2YgU3dlZGVuJiM4MjIxOyBzeW1wYXRoaXplZCB3aXRoIHRoZSBmYW1pbGllcyBhbmQg
ZnJpZW5kcyBvZiB0aGUgdmljdGltcy48L3A+PHA+VGhlIHN1c3BlY3QsIG5hbWVkIGluIGNvdXJ0
IGRvY3VtZW50cyBNb25kYXkgYXMgMzkteWVhci1vbGQgVXpiZWtpc3RhbiBuYXRpb25hbCBSYWto
bWF0IEFraWxvdiwgYWxsZWdlZGx5IGRyb3ZlIHRoZSB0cnVjayBpbnRvIGEgY3Jvd2Qgb3V0c2lk
ZSBhbiB1cHNjYWxlIGRlcGFydG1lbnQgc3RvcmUgaW4gY2VudHJhbCBTdG9ja2hvbG0gb24gRnJp
ZGF5LiBUaGUgZm91ciBwZW9wbGUga2lsbGVkIGluY2x1ZGVkIHR3byBTd2VkZXMsIGEgQnJpdGlz
aCBtYW4gYW5kIGEgQmVsZ2lhbiB3b21hbi48L3A+PHA+VGhlIHZpY3RpbXMmIzgyMTc7IGhvbWUg
Y291bnRyaWVzIHN1ZmZlcmVkICYjODIyMDtob3JyZW5kb3VzIGFjdHMgb2YgdGVycm9yaXNtLCBi
dXQgd2UgaGF2ZSBhbHNvIHNlZW4gdGhlIHN0cmVuZ3RoIGFuZCBkZXRlcm1pbmF0aW9uIGFuZCBw
b3dlciBvZiBvdXIgZGVtb2NyYXRpYyBzb2NpZXRpZXMsJiM4MjIxOyBMb2Z2ZW4gc2FpZC48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1dlIHdpbGwgbmV2ZXIgc3VycmVuZGVyIHRvIHRlcnJvci4gV2Ugd2lsbCBnZXQg
dGhyb3VnaCB0aGlzIHRvZ2V0aGVyLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIFUuTi4gU2Vj
dXJpdHkgQ291bmNpbCBjb25kZW1uZWQgJiM4MjIwO3RoZSBiYXJiYXJpYyBhbmQgY293YXJkbHkg
dGVycm9yaXN0IGF0dGFjayYjODIyMTsgaW4gdGhlIHN0cm9uZ2VzdCB0ZXJtcyBvbiBNb25kYXkg
YW5kIHJlaXRlcmF0ZWQgdGhhdCAmIzgyMjA7YW55IGFjdHMgb2YgdGVycm9yaXNtIGFyZSBjcmlt
aW5hbCBhbmQgdW5qdXN0aWZpYWJsZSwgcmVnYXJkbGVzcyBvZiB0aGVpciBtb3RpdmF0aW9uLCB3
aGVyZXZlciwgd2hlbmV2ZXIgYW5kIGJ5IHdob21zb2V2ZXIgY29tbWl0dGVkLiYjODIyMTsgVGhl
IGNvdW5jaWwgdW5kZXJsaW5lZCB0aGUgbmVlZCB0byBicmluZyB0aGUgcGVycGV0cmF0b3JzIHRv
IGp1c3RpY2UuPC9wPjxwPlRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBzYWlkIGluIGEgc3RhdGVtZW50IHRoYXQg
VS5TLiBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wIGNhbGxlZCBMb2Z2ZW4gb24gU3VuZGF5IGFuZCAm
IzgyMjA7dGhlIHR3byBsZWFkZXJzIGFncmVlZCB0byBtYWludGFpbiBhbmQgc3RyZW5ndGhlbiB0
aGUgYWxyZWFkeSBjbG9zZSBwYXJ0bmVyc2hpcCBiZXR3ZWVuIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIGFu
ZCBTd2VkZW4gaW4gdGhlIGdsb2JhbCBmaWdodCBhZ2FpbnN0IHRlcnJvcmlzbS4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPkluIEZlYnJ1YXJ5LCBUcnVtcCBzdXJwcmlzZWQgU3dlZGVzIHdoZW4gaGUgc3VnZ2VzdGVk
IFN3ZWRlbiBjb3VsZCBiZSB0aGUgbmV4dCBFdXJvcGVhbiBjb3VudHJ5IHRvIHN1ZmZlciB0aGUg
a2luZCBvZiBleHRyZW1pc3QgYXR0YWNrcyB0aGF0IGhhdmUgZGV2YXN0YXRlZCBGcmFuY2UsIEJl
bGdpdW0gYW5kIEdlcm1hbnkuPC9wPjxwPlBvbGljZSBhcnJlc3RlZCBhIG1hbiBvbiBGcmlkYXkg
bmlnaHQgYWZ0ZXIgdGhlIGF0dGFjayB0aGF0IHdhcyBjYXJyaWVkIG91dCB3aXRoIGEgaGlqYWNr
ZWQgYmVlciB0cnVjaywgYnV0IG9ubHkgaWRlbnRpZmllZCBoaW0gYXMgYSAzOS15ZWFyLW9sZCBV
emJlayB3aG9zZSBTd2VkaXNoIHJlc2lkZW5jeSBhcHBsaWNhdGlvbiB3YXMgcmVqZWN0ZWQgbGFz
dCB5ZWFyLiBIZSBpcyBiZWluZyBoZWxkIG9uIHN1c3BpY2lvbiBvZiB0ZXJyb3Jpc3Qgb2ZmZW5z
ZXMuPC9wPjxwPlN3ZWRpc2ggcG9saWNlIGNoaWVmIERhbiBFbGlhc3NvbiB0b2xkIGEgbmV3cyBj
b25mZXJlbmNlIHRoYXQgJiM4MjIwO3dlIGFyZSBzdXJlIHRoYXQgd2UgaGF2ZSB0aGUgZHJpdmVy
IG9mIHRoZSB0cnVjaywmIzgyMjE7IGFuZCBTdG9ja2hvbG0gcmVnaW9uYWwgcG9saWNlIGNvbW1h
bmRlciBKYW4gRXZlbnNzb24gc2FpZCB0aGF0IHN1c3BpY2lvbnMgYWdhaW5zdCB0aGUgVXpiZWsg
c3VzcGVjdCAmIzgyMjA7aGFkIGdyb3duIHN0cm9uZ2VyJiM4MjIxOyBkdXJpbmcgcXVlc3Rpb25p
bmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSB3aWxsIHNpdCBiZWhpbmQgYmFycyBmb3IgdGhlIHJlc3Qgb2Yg
aGlzIGxpZmUsJiM4MjIxOyBFdmVuc3NvbiBzYWlkLjwvcD48cD5Qb2xpY2UgaGF2ZSBhcnJlc3Rl
ZCBhbm90aGVyIG1hbiBpbiB0aGUgY2FzZSBidXQgZ2F2ZSBubyBkZXRhaWxzLiBGb3VyIG90aGVy
cywgd2hvIHdlcmUgaGVsZCBmb3IgcXVlc3Rpb25pbmcsIGhhdmUgYmVlbiByZWxlYXNlZCwgcG9s
aWNlIHNhaWQuPC9wPjxwPk9uIE1vbmRheSwgdGhlIHByb3NlY3V0b3ImIzgyMTc7cyBvZmZpY2Ug
cmVxdWVzdGVkIGEgZm9ybWFsIGRldGVudGlvbiBvcmRlciB0byBjb250aW51ZSBBa2lsb3YmIzgy
MTc7cyBhcnJlc3QuIFRoZSBoZWFyaW5nIHdhcyBzY2hlZHVsZWQgZm9yIFR1ZXNkYXkgYXQgdGhl
IFN0b2NraG9sbSBEaXN0cmljdCBDb3VydC48L3A+PHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgYXR0YWNrIHNo
b2NrZWQgU3dlZGVzIHdobyBwcmlkZSB0aGVtc2VsdmVzIG9uIHRoZWlyIG9wZW4tZG9vciBwb2xp
Y2llcyB0b3dhcmQgbWlncmFudHMgYW5kIHJlZnVnZWVzLCBhbmQgbWFueSBleHByZXNzZWQgZmVh
cnMgdGhhdCBzb21ldGhpbmcgaGFkIGdvbmUgYmFkbHkgd3JvbmcuPC9wPjxwPkluIDIwMTUsIGEg
cmVjb3JkIDE2MywwMDAgYXN5bHVtLXNlZWtlcnMgYXJyaXZlZCBpbiB0aGUgY291bnRyeSAmIzgy
MTI7IHRoZSBoaWdoZXN0IHBlciBjYXBpdGEgcmF0ZSBpbiBFdXJvcGUuIFRoZSBnb3Zlcm5tZW50
IHJlc3BvbmRlZCBieSB0aWdodGVuaW5nIGJvcmRlciBjb250cm9scyBhbmQgY3VydGFpbGluZyBz
b21lIGltbWlncmFudCByaWdodHMuPC9wPjxwPk9mZmljaWFscyBoYXZlIGFja25vd2xlZGdlZCB0
aGUgZGlmZmljdWx0eSBvZiBrZWVwaW5nIHRhYnMgb24gYXN5bHVtLXNlZWtlcnMgd2hvIGhhdmUg
YmVlbiBvcmRlcmVkIHRvIGxlYXZlIHRoZSBjb3VudHJ5IGFmdGVyIHRoZWlyIGFwcGxpY2F0aW9u
cyB3ZXJlIHR1cm5lZCBkb3duLjwvcD48cD5Qb2xpY2Ugc2FpZCB0aGUgdHJ1Y2sgYXR0YWNrIHN1
c3BlY3Qgd2FzIGtub3duIGZvciBoYXZpbmcgYmVlbiBzeW1wYXRoZXRpYyB0byBleHRyZW1pc3Qg
b3JnYW5pemF0aW9ucy4gQnV0IERhbmllbHNzb24gc2FpZCAmIzgyMjA7dGhlcmUgd2FzIG5vdGhp
bmcgaW4gdGhlIHN5c3RlbSB0aGF0IGluZGljYXRlZCB0aGF0IGhlIHdvdWxkIGRvIGFueXRoaW5n
IGxpa2Ugd2hhdCBoYXBwZW5lZCBvbiBGcmlkYXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7SWYgd2Ug
d291bGQgaGF2ZSBoYWQga25vd2xlZGdlLCBpbmZvcm1hdGlvbiwgb2YgY291cnNlIHdlIHdvdWxk
IGhhdmUgYWN0ZWQgZGlmZmVyZW50bHkuIEJ1dCBubyBzdWNoIGluZm9ybWF0aW9uICh3YXMpIGlu
IHRoZSBzeXN0ZW0gYW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyB2ZXJ5IGltcG9ydGFudCB0byBub3RlLCYjODIy
MTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+RGFuaWVsc3NvbiBjb25jZWRlZCB0aGVyZSB3ZXJlICYjODIyMDth
IGh1Z2UgbnVtYmVyIG9mIHBlcnNvbnMmIzgyMjE7IHdobyBoYXZlIGJlZW4gZGVuaWVkIGFzeWx1
bSBhbmQgdGhlIHJpZ2h0IHRvIHN0YXkgaW4gU3dlZGVuLCBkZXNjcmliaW5nIGl0IGFzIGEgcHJv
YmxlbS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdGhpbmsgd2UgaGF2ZSB0aGUgc2FtZSBwcm9ibGVtIGluIGFs
bCBFdXJvcGVhbiBjb3VudHJpZXMuIEl0IGlzIGRpZmZpY3VsdCB0byByZXR1cm4gcGVvcGxlIHRv
IHNvbWUgY291bnRyaWVzICh3aGljaCkgd2lsbCBub3QgZWl0aGVyIGFjY2VwdCB0aGUgcmV0dXJu
IG9mIHRoZWlyIG93biBjaXRpemVucyBvciwgaWYgd2UgcmV0dXJuIHRoZW0gYnkgZm9yY2UsIHRo
ZXkgd2lsbCBiZSBzdWJqZWN0IG1heWJlIHRvIHB1bmlzaG1lbnQgaW4gdGhvc2UgY291bnRyaWVz
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+U3dlZGVzIGhhdmUgcG91cmVkIGludG8gZG93bnRvd24gU3RvY2tob2xt
IHNpbmNlIHRoZSBhdHRhY2ssIGJ1aWxkaW5nIGEgd2FsbCBvZiBmbG93ZXJzIGFuZCBzY3JpYmJs
aW5nIG5vdGVzIG9uIHNpZGV3YWxrcyBhbmQgd29vZGVuIGJvYXJkcyBpbiBtZW1vcnkgb2YgdGhl
IHZpY3RpbXMsIGFuZCBlbmNvdXJhZ2luZyBwZW9wbGUgdG8gcmVmcmFpbiBmcm9tIGRlc3BhaXIg
b3IgaGF0ZS48L3A+PHA+RWFybGllciBNb25kYXksIHNvbWUgZ2F0aGVyZWQgb3V0c2lkZSB0aGUg
QWhsZW5zIGRlcGFydG1lbnQgc3RvcmUsIGFtb25nIHRoZW0gSm9obiBIb2xtc3Ryb20sIGFuIGVt
cGxveWVlIHdobyBzYWlkIGhlJiM4MjE3O2QgYmVlbiBhdCB3b3JrIGp1c3QgdHdvIGhvdXJzIGJl
Zm9yZSB0aGUgYXR0YWNrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBiZWVuIGEgcmVhbCBzaG9j
aywgYWxsIHRoaXMgd2VlayBhbmQgZXZlcnl0aGluZyBhcm91bmQgdGhpcyB3ZWVrZW5kIGFib3V0
IHRoaXMgYWNjaWRlbnQsJiM4MjIxOyBIb2xtc3Ryb20gc2FpZC4gJiM4MjIwO0kga25vdyBhIGxv
dCBvZiBwZW9wbGUgdGhhdCB3ZXJlIHJlYWxseSwgcmVhbGx5IGNsb3NlIHRvIGdldHRpbmcgaGl0
IGJ5IHRoZSB0cnVjay4mIzgyMjE7PC9wPjxwPi0tLS0tLS0tLS0tLS0tLTwvcD48cD5IdXVodGFu
ZW4gcmVwb3J0ZWQgZnJvbSBIZWxzaW5raS4gQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBXcml0ZXIgRWRpdGgg
TS4gTGVkZXJlciBjb250cmlidXRlZCBmcm9tIHRoZSBVbml0ZWQgTmF0aW9ucyBpbiBOZXcgWW9y
ay48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.