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Sweden mourns 4 killed, 15 wounded in Stockholm truck attack

By Matti Huuhtanen And David Keyton
Associated Press

Published: April 10, 2017 - 12:50 PM | Updated: April 10, 2017 - 03:15 PM
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People exit and enter the reopened department store Ahlens in Stockholm, Sweden, Monday, April 10, 2017. Swedes questioned their country's welcoming immigration policies with pride and pain after learning that an asylum-seeker from Uzbekistan was allegedly behind the truck rampage that killed four people, Stockholm's deadliest extremist attack in years. (AP Photo/Markus Schreiber)


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