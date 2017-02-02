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Syria’s army says it’s advancing against Islamic State group

By Albert Aji
Associated Press

Published: February 2, 2017 - 10:38 AM
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In this Friday, Jan. 20, 2017 photo, mounds of rubble remain from what used to be high rise apartment buildings in the once rebel-held Ansari neighborhood of eastern Aleppo, Syria. Aleppo, Syrias largest city, was widely brought to ruin by years of war, and now with Russia and Turkey leading peace efforts, international officials say it is time to start talking about rebuilding Aleppo and other cities. But there are few answers on how to do it, with the world reluctant to donate the billions needed and a political settlement in the war still uncertain and far off. (AP Photo/Hassan Ammar)


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