Syria’s army says it’s advancing against Islamic State group

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+REFNQVNDVVMsIFNZUklBOiBTeXJpYSYjODIxNztzIG1pbGl0YXJ5IGNvbW1hbmQgYW5ub3Vu
Y2VkIGl0IHdhcyBleHBhbmRpbmcgbWlsaXRhcnkgb3BlcmF0aW9ucyBhZ2FpbnN0IHRoZSBJc2xh
bWljIFN0YXRlIGdyb3VwIGluIHRoZSBjb3VudHJ5JiM4MjE3O3Mgbm9ydGggb24gVGh1cnNkYXks
IGEgbW92ZSB0aGF0IGRyYXdzIGdvdmVybm1lbnQgZm9yY2VzIGNsb3NlciB0byBwb3RlbnRpYWwg
Y29uZmxpY3Qgd2l0aCBUdXJraXNoIHRyb29wcyBhbmQgYWxsaWVkIFN5cmlhbiBvcHBvc2l0aW9u
IGZvcmNlcyBmaWdodGluZyBleHRyZW1pc3RzIGluIHRoZSByZWdpb24uPC9wPjxwPlRoZSBuZXcg
cHVzaCBjb21lcyBhZnRlciB0aGUgbWlsaXRhcnkgaW4gcmVjZW50IHdlZWtzIHRvb2sgMjUwIHNx
dWFyZSBraWxvbWV0ZXJzICgxMDAgc3F1YXJlIG1pbGVzKSBmcm9tIElTLCB0aGUgY29tbWFuZCBz
YWlkLCBicmluZ2luZyB0aGUgZ292ZXJubWVudCBmb3JjZXMgY2xvc2VyIHRvIHRoZSB0b3duIG9m
IGFsLUJhYi48L3A+PHA+QnV0IGl0IGFsc28gcmlza3MgYSBzaG93ZG93biB3aXRoIFR1cmtpc2gg
dHJvb3BzIGFuZCBTeXJpYW4gb3Bwb3NpdGlvbiBmaWdodGVycyB3aG8gaGF2ZSBqb2ludGx5IGJl
ZW4gdHJ5aW5nIHRvIGNhcHR1cmUgdGhlIElTLWhlbGQgdG93biBmb3Igd2Vla3MuPC9wPjxwPlN1
Y2ggYSBzaG93ZG93biBoYWQgYmVlbiBhdm9pZGVkIHdoaWxlIGdvdmVybm1lbnQgZm9yY2VzIHdl
cmUgdGllZCB1cCBkcml2aW5nIHJlYmVscyBvdXQgb2YgdGhlIGVhc3Rlcm4gc2VjdG9yIG9mIHRo
ZSBjaXR5IG9mIEFsZXBwbywgdGhlIHByb3ZpbmNpYWwgY2FwaXRhbC4gVGhhdCBoYWQgYWxsb3dl
ZCBUdXJrZXkgdG8gd2FnZSB3YXIgYWdhaW5zdCBJUyBhbmQgYWxzbyBTeXJpYW4gS3VyZGlzaCBn
cm91cHMgaW4gbm9ydGhlcm4gU3lyaWEuPC9wPjxwPkFmdGVyIFByZXNpZGVudCBCYXNoYXIgQXNz
YWQmIzgyMTc7cyB2aWN0b3J5IGluIEFsZXBwbyBpbiBEZWNlbWJlciwgaGlzIG1pbGl0YXJ5IHR1
cm5lZCBpdHMgZm9jdXMgb24gdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIHByb3ZpbmNlLiBBc3NhZCwgYmFja2Vk
IGJ5IFJ1c3NpYSBhbmQgSXJhbiwgaGFzIHZvd2VkIHRvIHJlYXNzZXJ0IGhpcyBjb250cm9sIG92
ZXIgdGhlIGVudGlyZSBjb3VudHJ5LjwvcD48cD5BbmthcmEgY29uc2lkZXJzIHRoZSBTeXJpYW4g
S3VyZGlzaCBmb3JjZXMgYW4gZXh0ZW5zaW9uIG9mIHRoZSBLdXJkaXNoIGluc3VyZ2VuY3kgd2l0
aGluIGl0cyBvd24gYm9yZGVycy4gVGhlIFR1cmtpc2gtYmFja2VkIHRyb29wcyBpbiBub3J0aGVy
biBTeXJpYSBoYXZlIHJlcGVhdGVkbHkgY2xhc2hlZCB3aXRoIHRoZSBVLlMuLWJhY2tlZCBLdXJk
aXNoIGZpZ2h0ZXJzLCB3aG8gYXJlIGxlYWRpbmcgdGhlIGJhdHRsZSB0byByZXRha2UgdGhlIG5l
YXJieSBjaXR5IG9mIFJhcXFhLCB0aGUgSXNsYW1pYyBTdGF0ZSBncm91cCYjODIxNztzIGRlIGZh
Y3RvIGNhcGl0YWwuPC9wPjxwPkFmdGVyIHRoZSBTeXJpYW4gbWlsaXRhcnkmIzgyMTc7cyBhbm5v
dW5jZW1lbnQsIHRoZSBvcHBvc2l0aW9uIGZvcmNlcyBhbGxpZWQgd2l0aCBUdXJraXNoIHRyb29w
cyBzYWlkIHRoZXkgaGFkIHRha2VuIGZvdXIgbW9yZSB2aWxsYWdlcyBhcm91bmQgdGhlIHRvd24g
b2YgYWwtQmFiLjwvcD48cD5UaGUgc2hpZnRpbmcgZnJvbnQgbGluZXMgY291bGQgYWxzbyB1bmRl
cm1pbmUgcGVhY2UgdGFsa3MgYW5kIGEgcmViZWwgY29hbGl0aW9uIG9uIFRodXJzZGF5IGRlc2lz
dGVkIGZyb20gY29tbWl0dGluZyB0byBGZWIuIDIwIG5lZ290aWF0aW9ucyBpbiBHZW5ldmEsIHdo
aWNoIGFyZSBsZWQgYnkgdGhlIFVuaXRlZCBOYXRpb25zLjwvcD48cD5UaGUgY29hbGl0aW9uIG9m
IEZyZWUgU3lyaWFuIEFybXkgZmFjdGlvbnMgYW5kIG90aGVyIHJlYmVscywgc2FpZCBpdCBjb3Vs
ZCBub3QgJiM4MjIwO3Rha2UgYW55IHN0ZXAgdG93YXJkIGEgZmFpciBwb2xpdGljYWwgc29sdXRp
b24gd2l0aG91dCBhIGNlYXNlLWZpcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JdCBkZW1hbmRlZCB0aGF0IFJ1
c3NpYSwgVHVya2V5LCBhbmQgSXJhbiBzdGVwIHVwIHRvIHRoZWlyIG9ibGlnYXRpb24gdG8gZW5m
b3JjZSBhIGNlYXNlLWZpcmUgZm9yIFN5cmlhLCBzb21ldGhpbmcgdGhlIHRocmVlIHJlZ2lvbmFs
IHBsYXllcnMgcGxlZGdlZCB0byBkbyBhdCB0YWxrcyBpbiB0aGUgS2F6YWtoIGNhcGl0YWwgb2Yg
QXN0YW5hIGxhc3QgbW9udGguIFRoZSByZWJlbHMgc2FpZCBhdCB0aGUgdGltZSB0aGV5IGhhZCBw
cmVzZW50ZWQgYSBtZWNoYW5pc20gdG8gbW9uaXRvciB0aGUgY2Vhc2UtZmlyZSB0byB0aGUgUnVz
c2lhbnMgYW5kIHdlcmUgZXhwZWN0aW5nIGEgcmVzcG9uc2Ugd2l0aGluIGEgd2Vlay48L3A+PHA+
JiM4MjIwO1dlIGNhbm5vdCBhY2NlcHQgYW55IGludml0YXRpb24gdG8gbmVnb3RpYXRpb25zIHRo
YXQgbGVhZCB0byBtZWFuaW5nbGVzcyBvdXRjb21lcywgaW5zdGVhZCBvZiBmYWlyIG91dGNvbWVz
IGFuZCBhIGZ1bGwgKHBvbGl0aWNhbCkgdHJhbnNpdGlvbiwmIzgyMjE7IHRoZXkgc2FpZCBpbiBh
IHN0YXRlbWVudCByZWxlYXNlZCBvbiBzb2NpYWwgbWVkaWEuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7
JiM4MjEyOzwvcD48cD5Bc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIHdyaXRlciBQaGlsaXAgSXNzYSBpbiBCZWly
dXQgY29udHJpYnV0ZWQgdG8gdGhpcyByZXBvcnQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.