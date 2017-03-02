All CATEGORIES
☰ Menu

Syrian army retakes town of Palmyra as Islamic State defenses crumble

By Zeina Karam And Philip Issa
Associated Press

Published: March 2, 2017 - 02:19 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this photo released by the Syrian official news agency SANA, Syrian forces take up positions during fighting between Government forces and Islamic State group militants in the ancient city of Palmyra, near Homs, Syria, Thursday, March 2, 2017. Syrian state media says government forces have reached the edge of Palmyra and are poised to reclaim the historic town from the Islamic State group. (SANA via AP)


MORE IN NEWS

rapecrisis02web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Put away the heels, get out the capes; Rape Crisis Center changes fundraiser’s focus

Supporters of the Rape Crisis Center will need to put away their heels and get out their super­hero capes this year.

pets03cut_1
Double amputee sues for access to two-legged cat’s grave
uakron03cut
University of Mumbai eyes Akron for potential U.S. campus
dreamcity03cut
Akron ranks high on list of ‘Overlooked Dream Cities’
sessions03cut_01
Attorney General Jeff Sessions steps aside from Russia probe under pressure
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next