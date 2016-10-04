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Syrian government presses offensive on Aleppo

By Bassem Mroue
Associated Press

Published: October 4, 2016 - 08:48 PM
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In this still image taken from video footage provided by the Daret Izza Media Office, an anti-government activist group, which has been authenticated based on its contents and other AP reporting, a big blast is seen at the edge of the city accompanied by a large plume of smoke and debris rising from the skyline, Daret Izza, Syria, Tuesday. Activists say the explosion was caused by a thermobaric rocket launched by forces loyal to the Syrian government. (Daret Izza Media Office via AP)


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