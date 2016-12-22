Syrian government takes full control of Aleppo after 4 years

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QkVJUlVUOiBUaGUgU3lyaWFuIGdvdmVybm1lbnQgdG9vayBmdWxsIGNvbnRyb2wgb2YgQWxl
cHBvIG9uIFRodXJzZGF5IGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBpbiBmb3VyIHllYXJzIGFmdGVyIHRo
ZSBsYXN0IG9wcG9zaXRpb24gZmlnaHRlcnMgYW5kIGNpdmlsaWFucyB3ZXJlIGJ1c2VkIG91dCBv
ZiB3YXItcmF2YWdlZCBlYXN0ZXJuIGRpc3RyaWN0cywgc2VhbGluZyB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSBy
ZWJlbGxpb24mIzgyMTc7cyBtb3N0IGltcG9ydGFudCBzdHJvbmdob2xkLjwvcD48cD5UaGUgZXZh
Y3VhdGlvbnMgZW5kZWQgYSBicnV0YWwgY2hhcHRlciBpbiBTeXJpYSYjODIxNztzIG5lYXJseSBz
aXgteWVhciBjaXZpbCB3YXIsIGFsbG93aW5nIFByZXNpZGVudCBCYXNoYXIgQXNzYWQgdG8gcmVn
YWluIGZ1bGwgYXV0aG9yaXR5IG92ZXIgdGhlIGNvdW50cnkmIzgyMTc7cyBsYXJnZXN0IGNpdHkg
YW5kIGZvcm1lciBjb21tZXJjaWFsIHBvd2VyaG91c2UuIEl0IG1hcmtlZCBoaXMgbW9zdCBzaWdu
aWZpY2FudCB2aWN0b3J5IHNpbmNlIGFuIHVwcmlzaW5nIGFnYWluc3QgaGlzIGZhbWlseSYjODIx
NztzIGZvdXItZGVjYWRlIHJ1bGUgYmVnYW4gaW4gMjAxMS48L3A+PHA+VGhlIGFubm91bmNlbWVu
dCB3YXMgbWFkZSB2aWEgYW4gYXJteSBzdGF0ZW1lbnQgYnJvYWRjYXN0IG9uIFN5cmlhbiBzdGF0
ZSBUViBzaG9ydGx5IGFmdGVyIHRoZSBsYXN0IGZvdXIgYnVzZXMgY2FycnlpbmcgZmlnaHRlcnMg
bGVmdCB0aHJvdWdoIHRoZSBSYW1vdXNzZWggY3Jvc3NpbmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGFua3Mg
dG8gdGhlIGJsb29kIG9mIG91ciBoZXJvaWMgbWFydHlycywgdGhlIGhlcm9pYyBkZWVkcyBhbmQg
c2FjcmlmaWNlcyBvZiBvdXIgYXJtZWQgZm9yY2VzIGFuZCB0aGUgYWxsaWVkIGZvcmNlcywgYW5k
IHRoZSBzdGVhZGZhc3RuZXNzIG9mIG91ciBwZW9wbGUsIHRoZSBHZW5lcmFsIENvbW1hbmQgb2Yg
dGhlIEFybXkgYW5kIHRoZSBBcm1lZCBGb3JjZXMgYW5ub3VuY2VzIHRoZSByZXR1cm4gb2Ygc2Vj
dXJpdHkgYW5kIHN0YWJpbGl0eSB0byBBbGVwcG8sJiM4MjIxOyBhbiBhcm15IGdlbmVyYWwgc2Fp
ZCBpbiB0aGUgc3RhdGVtZW50LjwvcD48cD5XZXN0ZXJuIEFsZXBwbyBlcnVwdGVkIGluIGhlYXZ5
IGNlbGVicmF0b3J5IGd1bmZpcmUsIHdpdGggU3lyaWFuIFRWIHNob3dpbmcgdW5pZm9ybWVkIHNv
bGRpZXJzIGFuZCBjaXZpbGlhbnMgc2hvdXRpbmcgJiM4MjIwO0FsZXBwbywgQWxlcHBvISYjODIy
MTsgYW5kICYjODIyMDtHb2QsIFN5cmlhIGFuZCBCYXNoYXIgb25seSEmIzgyMjE7PC9wPjxwPiYj
ODIyMDtObyBtb3JlIGVhc3QgYW5kIHdlc3QsIEFsZXBwbyBpcyBiYWNrIGZvciBhbGwgQWxlcHBh
bnMsJiM4MjIxOyBzYWlkIHRoZSBTeXJpYW4gVFYgY29ycmVzcG9uZGVudCwgc3Vycm91bmRlZCBi
eSBwZW9wbGUgd2F2aW5nIFN5cmlhbiBmbGFncy48L3A+PHA+Rm9yIFN5cmlhJiM4MjE3O3Mgb3Bw
b3NpdGlvbiwgaXQgd2FzIGEgY3J1c2hpbmcgZGVmZWF0IHRoYXQgc2lnbmFsZWQgdGhlIHN0YXJ0
IG9mIGEgbmV3IHN0cnVnZ2xlIHRvIGZvcmdlIGEgd2F5IGZvcndhcmQuPC9wPjxwPkFobWFkIGFs
LUtoYXRpYiwgYW4gb3Bwb3NpdGlvbiBtZWRpYSBhY3RpdmlzdCB3aG8gbGVmdCB0aGUgY2l0eSBi
ZWZvcmUgdGhlIHNpZWdlLCBzYWlkIHRoZSBmYWxsIG9mIEFsZXBwbyB3YXMgYSBkYXRlICYjODIy
MDt3ZSYjODIxNztsbCBuZXZlciBmb3JnZXQgYW5kIHdlIHdpbGwgbmV2ZXIgZm9yZ2l2ZS4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtMZXQgdGhlIHdvcmxkIGJlYXIgd2l0bmVzcyB0aGF0IEJhc2hhciBB
c3NhZCBoYXMga2lsbGVkIGFuZCBkaXNwbGFjZWQgYW5kIGRlc3Ryb3llZCBBbGVwcG8sIGFuZCBo
ZSBjZWxlYnJhdGVzIGluIGhpcyB2aWN0b3J5IG92ZXIgdGhlIGJsb29kIGFuZCBvZmZzcHJpbmcg
b2YgQWxlcHBvIC4uLiB3aXRoIHRoZSBhZ3JlZW1lbnQgb2YgdGhlIEFyYWIgYW5kIFdlc3Rlcm4g
bmF0aW9ucywmIzgyMjE7IGhlIHBvc3RlZCBvbiBUd2l0dGVyLjwvcD48cD5UaGUgYW5jaWVudCBj
aXR5IGhhZCBiZWVuIGRpdmlkZWQgaW50byByZWJlbCBhbmQgZ292ZXJubWVudCBwYXJ0cyBzaW5j
ZSAyMDEyLCB3aGVuIHJlYmVscyBmcm9tIHRoZSBjb3VudHJ5c2lkZSBzd2VwdCBpbiBhbmQgdG9v
ayBob2xkIG9mIGVhc3Rlcm4gZGlzdHJpY3RzLiBUaGF0IHNldCB0aGUgc3RhZ2UgZm9yIG1vcmUg
dGhhbiBmb3VyIHllYXJzIG9mIGJydXRhbCBmaWdodGluZyBhbmQgZ292ZXJubWVudCBib21iYXJk
bWVudCB0aGF0IGxhaWQgd2FzdGUgdG8gdGhvc2UgbmVpZ2hib3Job29kcy48L3A+PHA+VGhlIGFy
bXkgc3RhdGVtZW50IHNhaWQgdGhlIHZpY3RvcnkgaW4gQWxlcHBvIGlzIGEgJiM4MjIwO3N0cmF0
ZWdpYyB0cmFuc2Zvcm1hdGlvbiBhbmQgYSB0dXJuaW5nIHBvaW50IGluIHRoZSB3YXIgb24gdGVy
cm9yaXNtIGFuZCBhIGRlYWRseSBibG93IHRvIHRoZSB0ZXJyb3Jpc3QgcHJvamVjdCBhbmQgaXRz
IHN1cHBvcnRlcnMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JdCB3YXMgYSBmdXJ0aGVyIGluY2VudGl2ZSB0byBr
ZWVwIGZpZ2h0aW5nIHRvICYjODIyMDtlcmFkaWNhdGUgdGVycm9yaXNtIGFuZCByZXN0b3JlIHNl
Y3VyaXR5IGFuZCBzdGFiaWxpdHkgdG8gZXZlcnkgc3BhbiBvZiB0aGUgaG9tZWxhbmQsJiM4MjIx
OyBpdCBhZGRlZC48L3A+PHA+RWFybGllciBpbiB0aGUgZGF5LCBBc3NhZCBzYWlkIGhpcyBmb3Jj
ZXMmIzgyMTc7IGFjaGlldmVtZW50cyBpbiBBbGVwcG8gYXJlIGEgJiM4MjIwO21ham9yIHN0ZXAg
b24gdGhlIHJvYWQgdG8gd2lwaW5nIG91dCB0ZXJyb3Jpc20mIzgyMjE7IGFuZCBlbmRpbmcgdGhl
IGNpdmlsIHdhci48L3A+PHA+VGhlIHJlYmVsIGV2YWN1YXRpb25zIHdlcmUgc2V0IGluIG1vdGlv
biBhZnRlciBhIG1vbnRocy1sb25nIHNpZWdlIGFuZCBSdXNzaWFuLWJhY2tlZCBtaWxpdGFyeSBj
YW1wYWlnbi4gWWVhcnMgb2YgcmVzaXN0YW5jZSB3ZXJlIHN0YW1wZWQgb3V0IGluIGEgcmVsZW50
bGVzcyBjYW1wYWlnbiBvdmVyIHRoZSBwYXN0IG1vbnRoIHRoYXQgc2F3IGhvc3BpdGFscyBib21i
ZWQsIGJvZGllcyBsZWZ0IHVuYnVyaWVkIGFuZCBjaXZpbGlhbnMga2lsbGVkIGJ5IHNoZWxscyBh
cyB0aGV5IGZsZWQgZm9yIHNhZmV0eS48L3A+PHA+VGhlIGNhbXBhaWduIHRhcmdldGVkIGFsbCBy
ZW1haW5pbmcgaG9zcGl0YWxzLCBrbm9ja2luZyB0aGVtIG91dCBvZiBzZXJ2aWNlLiBNZWRpY2Fs
IGFuZCBmb29kIHN1cHBsaWVzIHJhbiBvdXQgYW5kIGZpZ2h0ZXJzIHdlcmUgbGVmdCBkZW1vcmFs
aXplZCBhbmQgYWJhbmRvbmVkIGJ5IHRoZWlyIHJlZ2lvbmFsIGFsbGllcy48L3A+PHA+VW5kZXIg
YSBkZWFsIGJyb2tlcmVkIGJ5IFJ1c3NpYSBhbmQgVHVya2V5LCB0ZW5zIG9mIHRob3VzYW5kcyBv
ZiByZXNpZGVudHMgYW5kIGZpZ2h0ZXJzIGJlZ2FuIGV2YWN1YXRpbmcgdG8gb3Bwb3NpdGlvbi1j
b250cm9sbGVkIGFyZWFzIGluIHRoZSBzdXJyb3VuZGluZyBjb3VudHJ5c2lkZSwgYSBwcm9jZXNz
IHRoYXQgdG9vayBhIHdlZWsuPC9wPjxwPk1vcmUgdGhhbiAzNSwwMDAgZmlnaHRlcnMgYW5kIGNp
dmlsaWFucyB3ZXJlIGJ1c2VkIG91dCwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBVbml0ZWQgTmF0aW9ucy4g
VGhlIElDUkMgc2FpZCBpbiBhIHN0YXRlbWVudCB0aGF0IG1vcmUgdGhhbiA0LDAwMCBhZGRpdGlv
bmFsIGZpZ2h0ZXJzIHdlcmUgZXZhY3VhdGVkIGluIHByaXZhdGUgY2FycywgdmFucyBhbmQgdHJ1
Y2tzIHNpbmNlIFdlZG5lc2RheS48L3A+PHA+VGhlIGRlcGFydHVyZSBvZiB0aGUgbGFzdCBjb252
b3kgVGh1cnNkYXkgd2FzIGEgaHVtaWxpYXRpbmcgZGVmZWF0IGZvciB0aGUgb3Bwb3NpdGlvbi48
L3A+PHA+VGhlIHJlYmVscyYjODIxNzsgaG9sZCBpbiBBbGVwcG8gd2FzIGEgbWFqb3IgcG9pbnQg
b2YgcHJpZGUsIGFuZCBhdCB0aW1lcyB0aGUgY2l0eSBzZWVtZWQgdG8gYmUgYW4gaW52dWxuZXJh
YmxlIHBhcnQgb2Ygd2hhdCB3YXMgb25jZSBhIGdyb3dpbmcgb3Bwb3NpdGlvbi1oZWxkIHBhdGNo
IG9mIHRlcnJpdG9yeSBpbiB0aGUgbm9ydGguPC9wPjxwPlRoZSBkaXZpZGVkIG5vcnRoZXJuIGNp
dHkgaGFzIHBhaWQgZGVhcmx5IGFzIGEgY2VudHJhbCB0aGVhdGVyIG9mIHRoZSB3YXIuIEluIHRo
ZSBwYXN0IG1vbnRoIGFsb25lLCBodW5kcmVkcyBvZiBjaXZpbGlhbnMgd2VyZSBraWxsZWQgYnkg
aW50ZW5zZSBib21iYXJkbWVudCBvZiByZWJlbC1oZWxkIHpvbmVzLjwvcD48cD5BIHBob3RvIG9m
IDUteWVhci1vbGQgT21yYW4gRGFxbmVlc2ggJiM4MjEyOyBjb25mdXNlZCBhbmQgY292ZXJlZCBp
biBkdXN0IGFuZCBibG9vZCBhcyBoZSBzYXQgaW4gYW4gYW1idWxhbmNlIGFmdGVyIGJlaW5nIHJl
c2N1ZWQgaW4gQXVndXN0IGZyb20gdGhlIHJ1YmJsZSBvZiBhIGJ1aWxkaW5nICYjODIxMjsgYmVj
YW1lIGEgaGF1bnRpbmcgaW1hZ2UgaW4gdGhlIHVuZm9yZ2l2aW5nIHN0cnVnZ2xlLjwvcD48cD4m
IzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyB3cml0ZXJzIFBoaWxp
cCBJc3NhIGFuZCBCYXNzZW0gTXJvdWUgaW4gQmVpcnV0IGNvbnRyaWJ1dGVkIHJlcG9ydGluZy48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.