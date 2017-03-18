Syrian rebels begin evacuation from besieged Homs

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SE9NUywgU3lyaWE6IFNjb3JlcyBvZiBTeXJpYW4gb3Bwb3NpdGlvbiBmaWdodGVycyBhbmQg
dGhlaXIgZmFtaWxpZXMgYmVnYW4gbGVhdmluZyB0aGUgbGFzdCByZWJlbC1oZWxkIG5laWdoYm9y
aG9vZCBpbiB0aGUgY2VudHJhbCBjaXR5IG9mIEhvbXMgb24gU2F0dXJkYXkgYXMgcGFydCBvZiBh
IFJ1c3NpYW4tYmFja2VkIGV2YWN1YXRpb24gZGVhbCBzaWduZWQgbGFzdCB3ZWVrLjwvcD48cD5C
eSBzdW5zZXQsIDM0NCBmaWdodGVycyBhbmQgdGhlaXIgZmFtaWxpZXMgaGFkIGxlZnQgdGhlIGNp
dHkgJiM4MjEyOyBvbmNlIGEgY2VudGVyIG9mIHByb3Rlc3QgZHVyaW5nIHRoZSAyMDExIHVwcmlz
aW5nICYjODIxMjsgY29tcGxldGluZyB0aGUgZXZhY3VhdGlvbiBmb3IgdGhlIGRheS4gPC9wPjxw
PlRoZXkgd2VyZSBib3VuZCBmb3IgYSB0b3duIG9uIHRoZSBUdXJraXNoIGJvcmRlciBhZnRlciB0
aGUgbGF0ZXN0IGluIGEgc2VyaWVzIG9mIGxvY2FsIGFncmVlbWVudHMgaW4gd2hpY2ggaW5zdXJn
ZW50cyBoYXZlIHJlbG9jYXRlZCB0byB0aGUgcmViZWwtaGVsZCBub3J0aCBhZnRlciBtb250aHMg
b3IgeWVhcnMgdW5kZXIgc2llZ2UgaW4gdGhlIGNvdW50cnkmIzgyMTc7cyBtYWpvciBjaXRpZXMu
PC9wPjxwPkdyZWVuIGdvdmVybm1lbnQgYnVzZXMgZmVycmllZCB0aGUgZmlnaHRlcnMsIG1hbnkg
Y2FycnlpbmcgYXNzYXVsdCByaWZsZXMsIGFuZCB0aGVpciBmYW1pbGllcyBmcm9tIHRoZSBub3J0
aGVybiBhbC1XYWVyIG5laWdoYm9yaG9vZCB0byBIb21zJiM4MjE3OyB3ZXN0ZXJuIGVudHJhbmNl
LiBBZnRlciBkaXNlbWJhcmtpbmcsIHRoZWlyIGJhZ3Mgd2VyZSBzZWFyY2hlZCB1bmRlciB0aGUg
c3VwZXJ2aXNpb24gb2YgU3lyaWFuIGFuZCBSdXNzaWFuIG1pbGl0YXJ5IHBvbGljZS4gVGhyZWUg
ZmlnaHRlcnMgYXJyaXZlZCBpbiB3aGVlbGNoYWlycy48L3A+PHA+VGhlIG1lbiwgd29tZW4gYW5k
IGNoaWxkcmVuLCBtb3N0IGNhcnJ5aW5nIHRoZWlyIGJlbG9uZ2luZ3MgaW4gc3VpdGNhc2VzIGFu
ZCBwbGFzdGljIGJhZ3MsIGJvYXJkZWQgd2hpdGUgYnVzZXMgdGFraW5nIHRoZW0gdG8gdGhlIG5v
cnRoZXJuIHJlYmVsLWhlbGQgdG93biBvZiBKYXJhYmx1cyBvbiB0aGUgVHVya2lzaCBib3JkZXIu
IFRoZSBldmFjdWVlcyB3ZXJlIGFzc2lzdGVkIGJ5IFN5cmlhbiBBcmFiIFJlZCBDcmVzY2VudCBt
ZW1iZXJzIGFzIHRoZXkgbG9hZGVkIHRoZWlyIGJlbG9uZ2luZ3Mgb250byB0aGUgYnVzZXMuPC9w
PjxwPlRoZSBhbC1XYWVyIG5laWdoYm9yaG9vZCBpcyBob21lIHRvIGFib3V0IDc1LDAwMCBwZW9w
bGUgYW5kIGhhcyBiZWVuIHVuZGVyIGEgZ292ZXJubWVudCBzaWVnZSBzaW5jZSAyMDEzLCB0cmln
Z2VyaW5nIHNob3J0YWdlcyBvZiBtZWRpY2luZSBhbmQgc29tZXRpbWVzIGZvb2QuIFRoZSBldmFj
dWF0aW9uIGlzIHRoZSB0aGlyZCBwaGFzZSBvZiBhbiBhZ3JlZW1lbnQgcmVhY2hlZCBsYXN0IHll
YXIgdGhhdCBzYXcgaHVuZHJlZHMgb2YgZmlnaHRlcnMgYW5kIHRoZWlyIGZhbWlsaWVzIGxlYXZl
IHRoZSBhcmVhLjwvcD48cD5Ib21zIEdvdi4gVGFsYWwgQmFycmF6aSBzYWlkIGFyb3VuZCAxLDUw
MCBmaWdodGVycyBhcmUgZXhwZWN0ZWQgdG8gbGVhdmUgYWwtV2Flciwgd2l0aCBvbmx5IHRoZWly
IHBlcnNvbmFsIHJpZmxlcywgb3ZlciB0aGUgbmV4dCBzaXggdG8gZWlnaHQgd2Vla3MuPC9wPjxw
Pk9uY2UgdGhlIGZpcnN0IGJhdGNoIGhhcyBsZWZ0LCBmb29kIGFuZCBiYXNpYyBhaWQgd2lsbCBl
bnRlciB0aGUgbmVpZ2hib3Job29kLCBCYXJyYXppIHNhaWQuIEhlIHNhaWQgbGFzdCB3ZWVrIHRo
YXQgZmlnaHRlcnMgd2hvIGRlY2lkZSB0byBzdGF5IGluIGFsLVdhZXIgY2FuIGJlbmVmaXQgZnJv
bSBhIGdvdmVybm1lbnQgYW1uZXN0eSBpc3N1ZWQgZWFybGllci48L3A+PHA+QW4gb2ZmaWNpYWwg
YXQgdGhlIGdvdmVybm9yJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlIHNhaWQgbGF0ZXIgU2F0dXJkYXkgdGhhdCAz
NDQgZmlnaHRlcnMgYW5kIGFib3V0IDEsMDUwIGNpdmlsaWFucyB3ZXJlIGhlYWRlZCB0byBKYXJh
Ymx1cyBhYm9hcmQgMzUgYnVzZXMuIFRoZSBvZmZpY2lhbCBzcG9rZSBvbiBjb25kaXRpb24gb2Yg
YW5vbnltaXR5IGJlY2F1c2UgaGUgd2FzIG5vdCBhdXRob3JpemVkIHRvIHNwZWFrIHRvIHRoZSBt
ZWRpYS48L3A+PHA+U29tZSBvcHBvc2l0aW9uIGFjdGl2aXN0cyBoYXZlIGNyaXRpY2l6ZWQgdGhl
IGFncmVlbWVudCwgc2F5aW5nIGl0IGFpbXMgdG8gZGlzcGxhY2UgMTIsMDAwIGFsLVdhZXIgcmVz
aWRlbnRzLCBpbmNsdWRpbmcgMiw1MDAgZmlnaHRlcnMuIFRoZSBvcHBvc2l0aW9uJiM4MjE3O3Mg
QnJpdGFpbi1iYXNlZCBTeXJpYW4gT2JzZXJ2YXRvcnkgZm9yIEh1bWFuIFJpZ2h0cyBjYWxsZWQg
dGhlIGV2YWN1ZWVzICYjODIyMDtpbnRlcm5hbGx5IGRpc3BsYWNlZCYjODIyMTsgcGVvcGxlLjwv
cD48cD5CYXJyYXppIGRlbmllZCBzdGF0ZW1lbnRzIHRoYXQgc2FpZCBhbC1XYWVyIHJlc2lkZW50
cyBhcmUgYmVpbmcgZm9yY2VkIHRvIGxlYXZlIHRoZWlyIGhvbWVzLjwvcD48cD5PbmNlIHRoZSBl
dmFjdWF0aW9uIGlzIGNvbXBsZXRlZCwgdGhlIFN5cmlhbiBnb3Zlcm5tZW50IHdpbGwgYmUgaW4g
ZnVsbCBjb250cm9sIG9mIEhvbXMgJiM4MjEyOyBTeXJpYSYjODIxNztzIHRoaXJkLWxhcmdlc3Qg
Y2l0eSAmIzgyMTI7IGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBpbiB5ZWFycy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.