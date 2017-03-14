Taliban cut off hand, foot of suspected thief in Afghanistan

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+S0FCVUwsIEFmZ2hhbmlzdGFuOiBUaGUgVGFsaWJhbiBoYXZlIGN1dCBvZmYgYSBzdXNwZWN0
ZWQgdGhpZWYmIzgyMTc7cyBoYW5kIGFuZCBmb290IGluIHB1YmxpYywgdGhlIGxhdGVzdCBicnV0
YWwgcHVuaXNobWVudCB0byBiZSBtZXRlZCBvdXQgYnkgdGhlIElzbGFtaWMgZXh0cmVtaXN0cyBp
biB0aGUgZ3Jvd2luZyBhcmVhcyB1bmRlciB0aGVpciBjb250cm9sLCBBZmdoYW4gb2ZmaWNpYWxz
IHNhaWQgVHVlc2RheS48L3A+PHA+VGhlIHlvdW5nIG1hbiwgaWRlbnRpZmllZCBhcyBHaHVsYW0g
RmFyb29xLCBoYWQgYmVlbiBkZXRhaW5lZCBpbiBhIHJlbW90ZSBhcmVhIG9mIHRoZSB3ZXN0ZXJu
IEhlcmF0IHByb3ZpbmNlIHRoYXQgaXMgY29udHJvbGxlZCBieSB0aGUgaW5zdXJnZW50cywgd2hv
IGhhdmUgc2VpemVkIHNldmVyYWwgcnVyYWwgZGlzdHJpY3RzIGluIGRpZmZlcmVudCBwYXJ0cyBv
ZiB0aGUgY291bnRyeSBpbiByZWNlbnQgeWVhcnMuPC9wPjxwPlByb3ZpbmNpYWwgc3Bva2VzbWFu
IEd1bGFtIEppbGFuaSBGYXJoYWQgc2FpZCB0aGUgbWFpbWluZyB0b29rIHBsYWNlIE1vbmRheSBp
biB0aGUgT2JlIGRpc3RyaWN0LiBIZSBzYWlkIEZhcm9vcSBpcyBiZWluZyB0cmVhdGVkIGF0IEhl
cmF0JiM4MjE3O3MgbWFpbiBob3NwaXRhbCBhbmQgdGhhdCBoaXMgY29uZGl0aW9uIGlzIG5vdCBs
aWZlLXRocmVhdGVuaW5nLiBEaXN0cmljdCBwb2xpY2UgY2hpZWYgU2hpciBBZ2hhIEFsa296YWkg
YmxhbWVkIHRoZSBUYWxpYmFuLCB3aXRob3V0IHByb3ZpZGluZyBmdXJ0aGVyIGRldGFpbHMuPC9w
PjxwPlRhbGliYW4gc3Bva2VzbWVuIGNvdWxkIG5vdCBpbW1lZGlhdGVseSBiZSByZWFjaGVkIGZv
ciBjb21tZW50LiBUaGUgZ3JvdXAgZ292ZXJuZWQgQWZnaGFuaXN0YW4gYWNjb3JkaW5nIHRvIGEg
aGFyc2ggaW50ZXJwcmV0YXRpb24gb2YgSXNsYW1pYyBsYXcgaW4gdGhlIGxhdGUgMTk5MHMsIGFu
ZCBoYXMgcmV2aXZlZCB0aGUgcHJhY3RpY2Ugb2YgcHVibGljbHkgbWFpbWluZyBhbmQga2lsbGlu
ZyB0aG9zZSBzdXNwZWN0ZWQgb2YgY3JpbWVzIGluIGFyZWFzIHVuZGVyIHRoZWlyIGNvbnRyb2wu
PC9wPjxwPkVsc2V3aGVyZSBpbiBBZmdoYW5pc3RhbiwgYW4gYWlyc3RyaWtlIG9uIHRoZSBmdW5l
cmFsIG9mIGEgVGFsaWJhbiBjb21tYW5kZXIga2lsbGVkIDI5IGluc3VyZ2VudHMgaW4gdGhlIGVh
c3Rlcm4gUGFrdGlrYSBwcm92aW5jZSwgc2FpZCBNb2hhbW1hZCBSYWhtYW4gQXlhcywgc3Bva2Vz
bWFuIGZvciB0aGUgcHJvdmluY2lhbCBnb3Zlcm5vci4gSGUgc2FpZCB0aGUgYWlyc3RyaWtlIHdh
cyBjYXJyaWVkIG91dCBieSAmIzgyMjA7Zm9yZWlnbiBmb3JjZXMsJiM4MjIxOyBhcHBhcmVudGx5
IHJlZmVycmluZyB0byBOQVRPLjwvcD48cD5JbiBhIHNlcGFyYXRlIGluY2lkZW50LCB0aHJlZSBO
QVRPIHNvbGRpZXJzIHdlcmUgd291bmRlZCB3aGVuIHRoZWlyIHZlaGljbGUgc3RydWNrIGEgcm9h
ZHNpZGUgYm9tYiBpbiB0aGUgZWFzdGVybiBOYW5nYXJoYXIgcHJvdmluY2UgbGF0ZSBNb25kYXkg
d2hpbGUgdGhleSB3ZXJlIHJldHVybmluZyB0byB0aGVpciBiYXNlLCBOQVRPIHNhaWQgaW4gYSBz
dGF0ZW1lbnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaHJlZSBzb2xkaWVycyBzdXN0YWluZWQgbWlub3IgaW5q
dXJpZXMgYW5kIGhhdmUgYmVlbiByZXR1cm5lZCB0byBkdXR5LCYjODIyMTsgaXQgc2FpZC4gTkFU
TyBmb3JtYWxseSBjb25jbHVkZWQgaXRzIGNvbWJhdCBtaXNzaW9uIGF0IHRoZSBlbmQgb2YgMjAx
NCwgYnV0IHRob3VzYW5kcyBvZiB0cm9vcHMgcmVtYWluIGluIEFmZ2hhbmlzdGFuIGZvciBzdXBw
b3J0LCBhZHZpc29yeSBhbmQgY291bnRlcnRlcnJvcmlzbSBtaXNzaW9ucy48L3A+PHA+QW4gYWZm
aWxpYXRlIG9mIHRoZSBJc2xhbWljIFN0YXRlIGdyb3VwIGFjdGl2ZSBpbiBlYXN0ZXJuIEFmZ2hh
bmlzdGFuIGNsYWltZWQgcmVzcG9uc2liaWxpdHkgZm9yIHRoZSBhdHRhY2suPC9wPjxwPkFsc28g
b24gTW9uZGF5LCB0d28gQWZnaGFuIHBvbGljZW1lbiB3ZXJlIHNob3QgYW5kIGtpbGxlZCBvbiB0
aGUgb3V0c2tpcnRzIG9mIHRoZSBjYXBpdGFsIHdoaWxlIHdhcm1pbmcgdGhlbXNlbHZlcyBhcm91
bmQgYSBmaXJlIG9uIE1vbmRheSwgc2FpZCBCYXNpciBNdWphaGlkLCBzcG9rZXNtYW4gZm9yIHRo
ZSBLYWJ1bCBwb2xpY2UgY2hpZWYuIFRoZSBhdHRhY2tlcnMgZmxlZCwgYW5kIGl0IHdhcyBub3Qg
aW1tZWRpYXRlbHkgY2xlYXIgd2hvIHdhcyByZXNwb25zaWJsZSwgaGUgc2FpZC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.