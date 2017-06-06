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Tenacious Theresa May risks reputation on UK election gamble

By Jill Lawless
Associated Press

Published: June 6, 2017 - 10:40 AM
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In this photo taken on Monday June 5, 2017, Britain's Prime Minister Theresa May speaks during a General Election campaign visit to Clockwork Removals and Storage in Edinburgh. Theresa May is often compared to Margaret Thatcher, depicted by supporters as a 21st-century Iron Lady. But a bruising election campaign has dented her steely reputation. Britain's 60-year-old prime minister called a snap election three years early in a bid to increase her party's slim majority in Parliament and strengthen her hand in divorce negotiations with the EU.(Stefan Rousseau/PA via AP)


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