All CATEGORIES
☰ Menu

Tensions rise in Syria as Russia, Iran send U.S. warnings

By Bassem Mroue And Nataliya Vasilyeva
Associated Press

Published: June 19, 2017 - 09:38 AM | Updated: June 19, 2017 - 02:03 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - This file frame grab from video provided on Monday, June 12, 2017, by Nabaa Media, a Syrian opposition media outlet that is consistent with independent AP reporting, shows smoke rising over buildings that were hit by Syrian government forces bombardment, in Daraa city, southern Syria. The Syrian military has announced the cessation of all combat operations in the southern city of Daraa for 48 hours in support of national reconciliation.(Nabaa Media, via AP, File)


MORE IN NEWS

mercy20
Mercy Medical CEO Thomas Cecconi announces retirement - 6:18 PM

Thomas E. Cecconi, the president and chief executive officer of Mercy Medical Center in Canton, will retire at the end of 2017 after 14 years as head of the health care organization.

hist19_01
Local history: Goodyear’s PeopleMover whisked Disney guests to Tomorrowland
falls16cut_01
Falls update: First Front Street block is torn up, second waiting for festivals to finish
vanke19cut
Drag racing pioneer “Akron Arlen” dies; rose to fame with Art and Walt Arfons and Otis “Otie” Smith
zoodads19cut_02
Children at Akron Zoo for Father’s Day tell us what kind of animal their dad is most like
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next