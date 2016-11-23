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Tensions soar as Indian fire hits bus in Kashmir, killing 10

By Roshan Mughal  and Asif Shahzad
Associated Press

Published: November 23, 2016 - 09:18 PM
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An Indian farmer loads harvested rice crop for transportation near the India-Pakistan international border in Ranbir Singh Pura, about 25 kilometers from Jammu, India, Wednesday. Deadly exchanges of fire in the disputed Kashmir have intensified in recent weeks. Tensions have escalated since militants attacked an Indian army base in Kashmir in September. India said the militants were supported by Pakistan, charges denied by Islamabad. (AP Photo/Channi Anand)


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