Terrorist vehicle attacks: Easy success for IS, a challenge for police

PHA+QkFTRUwsIFN3aXR6ZXJsYW5kOiBJbiB0aGUgYmF0dGxlZmllbGRzIG9mIFN5cmlhIGFuZCBJ
cmFxLCB0aGUgSXNsYW1pYyBTdGF0ZSBncm91cCBiZWNhbWUgaW5mYW1vdXMgZm9yIGl0cyBzcGVj
dGFjdWxhciB2YXJpYXRpb25zIG9uIGV4cGxvc2l2ZSB2ZWhpY2xlcy4gRm9yIGF0dGFja3MgaW4g
dGhlIFdlc3QsIGl0IGhhcyBzdWdnZXN0ZWQgYSBzaW1wbGVyIG1ldGhvZCwgZW5jb3VyYWdpbmcg
Zm9sbG93ZXJzIHRvIHVzZSByZWd1bGFyIHZlaGljbGVzIHRvIGtpbGwgcGVvcGxlIG9uIGZvb3Qu
PC9wPjxwPkV4cGVydHMgc2F5IGF0dGFja3MgaW4gd2hpY2ggY2FycyBvciB0cnVja3MgYXJlIGRy
aXZlbiBpbnRvIHBvcHVsYXIgcGVkZXN0cmlhbiBhcmVhcyBwcmVzZW50IGEgdW5pcXVlIGNoYWxs
ZW5nZSBmb3IgbGF3IGVuZm9yY2VtZW50IG9mZmljaWFscyBhcyB0aGV5IGFyZSBuZWFybHkgaW1w
b3NzaWJsZSB0byBwcmVkaWN0IGFuZCBlYXN5IHRvIHB1bGwgb2ZmLiBUaGV5IHJlcXVpcmUgbm8g
YWR2YW5jZWQgdHJhaW5pbmcsIG5vIHNwZWNpYWxpemVkIG1hdGVyaWFscy4gQWxtb3N0IGFueW9u
ZSBjYW4gb3duIG9yIHJlbnQgYSB2ZWhpY2xlLjwvcD48cD5Tb21lIGZlZWwgdGhhdCB0aGVzZSBs
b3ctdGVjaCwgbG9uZSB3b2xmIG9wZXJhdGlvbnMgY2FuIGhhdmUgdGhlIHNhbWUgcHN5Y2hvbG9n
aWNhbCBpbXBhY3QgYXMgbGFyZ2VyLCBtb3JlIHNlbnNhdGlvbmFsIGF0dGFja3MuPC9wPjxwPkZv
dXIgcGVvcGxlIHdlcmUga2lsbGVkIGFuZCBkb3plbnMgd291bmRlZCBXZWRuZXNkYXkgaW4gTG9u
ZG9uIHdpdGggdGhpcyB0YWN0aWMgJiM4MjEyOyB0aGUgd29yc3QgYXR0YWNrIG9uIEJyaXRpc2gg
c29pbCBzaW5jZSB0aGUgdHJhbnNwb3J0IG5ldHdvcmsgYm9tYmluZ3Mgb24gSnVseSA3LCAyMDA1
LjwvcD48cD5DaGFybGllIFdpbnRlciwgYSBzZW5pb3IgcmVzZWFyY2ggZmVsbG93IGF0IHRoZSBM
b25kb24tYmFzZWQgSW50ZXJuYXRpb25hbCBDZW50cmUgZm9yIHRoZSBTdHVkeSBvZiBSYWRpY2Fs
aXNhdGlvbiBhbmQgUG9saXRpY2FsIFZpb2xlbmNlLCBzYXlzIHdoYXQgbWFrZXMgc3VjaCBhdHRh
Y2tzIHNvIGZyaWdodGVuaW5nIGlzIHRoZSByZWxhdGl2ZWx5IGxvdyBiYXJyaWVycyB0byBlbnRy
eS4gVGhlIG1ldGhvZCB3YXMgZW1icmFjZWQgYnkgYWwtUWFpZGEgYmVmb3JlIGJlaW5nIHJldml0
YWxpemVkIGJ5IElzbGFtaWMgU3RhdGUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCBtYWtlcyBmb3IgYSB2ZXJ5
IGVmZmVjdGl2ZSB1bnNvcGhpc3RpY2F0ZWQgaGlnaCBpbXBhY3QsIHZlcnkgZnJpZ2h0ZW5pbmcg
Zm9ybSBvZiBhbiBvcGVyYXRpb24sJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7WW91IGRvbiYjODIx
Nzt0IG5lZWQgdG8ga25vdyBzb21lb25lIHdobyBjYW4gbWFrZSB5b3UgYSBib21iIG9yIGJ1eSB5
b3UgYSBndW4gaW4gb3JkZXIgdG8gY2Fycnkgb3V0IGFuIGF0dGFjay4gSXQmIzgyMTc7cyBhIHZl
cnkgZGlmZmljdWx0IHRoaW5nIHRvIGZpZ2h0IGFnYWluc3QuIFRoZXJlIGlzIG5vIHF1aWNrIGZp
eC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJyaXRpc2ggYXV0aG9yaXRpZXMgb24gVGh1cnNkYXkgaWRlbnRpZmll
ZCBLaGFsaWQgTWFzb29kIGFzIHRoZSBtYW4gd2hvIG1vd2VkIGRvd24gcGVkZXN0cmlhbnMgd2l0
aCBhbiBTVVYgYW5kIHN0YWJiZWQgYSBwb2xpY2VtYW4gdG8gZGVhdGggb3V0c2lkZSBQYXJsaWFt
ZW50LiBUaGUgQnJpdGlzaCBjaXRpemVuIHdhc24mIzgyMTc7dCBvbiBhIHRlcnJvcmlzbSB3YXRj
aCBsaXN0IGFsdGhvdWdoIGhlIHdhcyBvbmNlIGludmVzdGlnYXRlZCBmb3IgZXh0cmVtaXNtLiBJ
UyBjbGFpbWVkIHJlc3BvbnNpYmlsaXR5IGZvciB0aGUgYXR0YWNrLCBzYXlpbmcgaGUgd2FzIGEg
JiM4MjIwO3NvbGRpZXImIzgyMjE7IHRoYXQgYW5zd2VyZWQgaXRzIGNhbGwgdG8gYXR0YWNrIG5h
dGlvbnMgZmlnaHRpbmcgSVMgaW4gU3lyaWEgYW5kIElyYXEuPC9wPjxwPlJpdGEgS2F0eiwgZGly
ZWN0b3Igb2YgdGhlIFNJVEUgSW50ZWxsaWdlbmNlIGdyb3VwLCBzYXlzIGl0IGlzIGFsbW9zdCBp
bXBvc3NpYmxlIGZvciBsYXcgZW5mb3JjZW1lbnQgYWdlbmNpZXMgdG8gc3RvcCBJUy1pbnNwaXJl
ZCBhdHRhY2tzLCBlc3BlY2lhbGx5IHZlaGljdWxhci1zdHlsZSBvbmVzIGxpa2UgdGhlIG9uZSBp
biBMb25kb24uIFNpbmNlIDIwMTQsIHRoaXMgc2ltcGxlIGJ1dCBlZmZlY3RpdmUgYXR0YWNrIGhh
cyBiZWVuIHByb21vdGVkIGluIElTIHByb3BhZ2FuZGEgb25saW5lLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQm
IzgyMTc7cyBub3QgYSBzdHlsZSBvZiBhdHRhY2sgdGhhdCB5b3UgY2FuIG1vbml0b3IgYnkgaW5j
cmVhc2luZyBzZWN1cml0eSBhbmQgaW50ZWwgb24gd2hvIGhhcyB3ZWFwb25zIG9yIG90aGVyIGF0
dGVudGlvbi1ncmFiYmluZyB2YXJpYWJsZXMsJiM4MjIxOyBLYXR6IHNhaWQuICYjODIyMDtFdmVy
eSBjYXIgc3VkZGVubHkgdHVybnMgaW50byBhIHBvc3NpYmxlIHdlYXBvbiwgc28gaXQmIzgyMTc7
cyByZWFsbHkgdmVyeSBkaWZmaWN1bHQgdG8gc3RvcC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlZlaGljbGUgYXR0
YWNrcywgbGlrZSBrbmlmZSBhdHRhY2tzLCBhcmUgYWdncmVzc2l2ZWx5IHByb21vdGVkIGJ5IElT
IGFuZCBpdHMgb25saW5lIHN1cHBvcnRlcnMuIEluIGl0cyBOb3ZlbWJlciBpc3N1ZSBvZiBpdHMg
b25saW5lIG1hZ2F6aW5lIFJ1bWl5YWgsIElTIGV4dG9sbGVkIHRoZSB2aXJ0dWVzIG9mIHRoZSBj
YXIgYXMgYSB3ZWFwb24gYW5kIHN1Z2dlc3RlZCB0aGUgTWFjeSYjODIxNztzIFRoYW5rc2dpdmlu
ZyBEYXkgUGFyYWRlIGFzIGEgcG9zc2libGUgdGFyZ2V0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VmVoaWNsZXMg
YXJlIGxpa2Uga25pdmVzLCBhcyB0aGV5IGFyZSBleHRyZW1lbHkgZWFzeSB0byBhY3F1aXJlLCYj
ODIyMTsgcG9pbnRzIG91dCB0aGUgb25saW5lIG1hZ2F6aW5lIGlzc3VlLiAmIzgyMjA7QnV0IHVu
bGlrZSBrbml2ZXMsIHdoaWNoIGlmIGZvdW5kIGluIG9uZSYjODIxNztzIHBvc3Nlc3Npb24gY2Fu
IGJlIGEgY2F1c2UgZm9yIHN1c3BpY2lvbiwgdmVoaWNsZXMgYXJvdXNlIGFic29sdXRlbHkgbm8g
ZG91YnRzIGR1ZSB0byB0aGVpciB3aWRlc3ByZWFkIHVzZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlR3byB3ZWVr
cyBsYXRlciwgYW4gT2hpbyBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IHN0dWRlbnQgcmFtbWVkIGhpcyBjYXIg
aW50byBwZWRlc3RyaWFucyBvbiBjYW1wdXMgYW5kIHRoZW4gZ290IG91dCBhbmQgc3RhcnRlZCBz
dGFiYmluZyBwZW9wbGUgd2l0aCBhIGJ1dGNoZXIga25pZmUgYmVmb3JlIGJlaW5nIGd1bm5lZCBk
b3duIGJ5IGEgcG9saWNlIG9mZmljZXIuIElTIGNsYWltZWQgdGhlIGF0dGFjaywgd2hpY2ggbGVm
dCAxMSBwZW9wbGUgd291bmRlZC48L3A+PHA+VGhlIGRldmFzdGF0aW5nIHBvdGVudGlhbCBvZiBz
dWNoIHZpb2xlbmNlIHdhcyBkcmFtYXRpY2FsbHkgaWxsdXN0cmF0ZWQgbGFzdCBzdW1tZXIgaW4g
TmljZSwgRnJhbmNlLCB3aGVuIGEgdHJ1Y2sgaGl0IGNyb3dkcyBjZWxlYnJhdGluZyBCYXN0aWxs
ZSBEYXksIGtpbGxpbmcgODYgcGVvcGxlIGFuZCB3b3VuZGluZyBodW5kcmVkcy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.