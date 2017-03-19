Tests find drugs, alcohol in blood of Paris airport attacker

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UEFSSVM6IEJsb29kIHRlc3RzIGRldGVybWluZWQgU3VuZGF5IHRoYXQgYSBzdXNwZWN0ZWQg
SXNsYW1pYyBleHRyZW1pc3QgY29uc3VtZWQgZHJ1Z3MgYW5kIGFsY29ob2wgYmVmb3JlIGEgZnJl
bnppZWQgc3ByZWUgb2YgdmlvbGVuY2UgdGhhdCBlbmRlZCB3aGVuIGhlIHRvb2sgYSBzb2xkaWVy
IGhvc3RhZ2UgYXQgUGFyaXMmIzgyMTc7IE9ybHkgQWlycG9ydCBhbmQgd2FzIHNob3QgZGVhZCBi
eSBoZXIgZmVsbG93IHBhdHJvbG1lbi48L3A+PHA+VGhlIFBhcmlzIHByb3NlY3V0b3JzJiM4MjE3
OyBvZmZpY2Ugc2FpZCB0b3hpY29sb2d5IHRlc3RzIGNvbmR1Y3RlZCBhcyBwYXJ0IG9mIGFuIGF1
dG9wc3kgZm91bmQgdHJhY2VzIG9mIGNvY2FpbmUgYW5kIGNhbm5hYmlzIGluIHRoZSBibG9vZCBv
ZiB0aGUgc3VzcGVjdCwgWml5ZWQgQmVuIEJlbGdhY2VtLjwvcD48cD5IZSBhbHNvIGhhZCAwLjkz
IGdyYW1zIG9mIGFsY29ob2wgcGVyIGxpdGVyIG9mIGJsb29kIHdoZW4gaGUgZGllZCBTYXR1cmRh
eSwgdGhlIHByb3NlY3V0b3JzJiM4MjE3OyBvZmZpY2Ugc2FpZC4gVGhhdCBpcyBuZWFybHkgdHdp
Y2UgdGhlIGxlZ2FsIGxpbWl0IGZvciBkcml2aW5nIGluIEZyYW5jZS48L3A+PHA+VGhlIDM5LXll
YXItb2xkIEZyZW5jaG1hbiB3aXRoIGEgbG9uZyBjcmltaW5hbCByZWNvcmQgb2YgZHJ1Z3MgYW5k
IHJvYmJlcnkgb2ZmZW5zZXMgc3RvcHBlZCBhdCBhIGJhciBpbiB0aGUgd2VlIGhvdXJzIFNhdHVy
ZGF5IG1vcm5pbmcsIGFib3V0IGZvdXIgaG91cnMgYmVmb3JlIGhlIGZpcnN0IGZpcmVkIGJpcmRz
aG90IGF0IHRyYWZmaWMgcG9saWNlLiBUaGVuLCA5MCBtaW51dGVzIGxhdGVyLCBoZSBhdHRhY2tl
ZCB0aGUgbWlsaXRhcnkgcGF0cm9sIGF0IE9ybHksIGNhdXNpbmcgcGFuaWMgYW5kIHRoZSBzaHV0
ZG93biBvZiB0aGUgRnJlbmNoIGNhcGl0YWwmIzgyMTc7cyBzZWNvbmQtYmlnZ2VzdCBhaXJwb3J0
LjwvcD48cD5ZZWxsaW5nIHRoYXQgaGUgd2FudGVkIHRvIGtpbGwgYW5kIGRpZSBmb3IgQWxsYWgs
IEJlbGdhY2VtIHdyZXN0bGVkIGF3YXkgYSBzb2xkaWVyJiM4MjE3O3MgYXNzYXVsdCByaWZsZSBi
dXQgd2FzIHNob3QgdG8gZGVhdGggYnkgdHdvIG90aGVyIHNvbGRpZXJzIGJlZm9yZSBoZSBjb3Vs
ZCBmaXJlIHRoZSBtaWxpdGFyeS1ncmFkZSB3ZWFwb24gaW4gT3JseSYjODIxNztzIGJ1c3kgU291
dGggVGVybWluYWwsIFBhcmlzIHByb3NlY3V0b3IgRnJhbmNvaXMgTW9saW5zIHNhaWQuPC9wPjxw
PkluIGFuIGludGVydmlldyBTdW5kYXkgd2l0aCBGcmVuY2ggcmFkaW8gRXVyb3BlIDEsIGEgbWFu
IGlkZW50aWZpZWQgYXMgdGhlIHN1c3BlY3QmIzgyMTc7cyBmYXRoZXIgc2FpZCBCZWxnYWNlbSB3
YXNuJiM4MjE3O3QgYSBwcmFjdGljaW5nIE11c2xpbSBhbmQgZHJhbmsgYWxjb2hvbC48L3A+PHA+
JiM4MjIwO015IHNvbiB3YXMgbmV2ZXIgYSB0ZXJyb3Jpc3QuIEhlIG5ldmVyIGF0dGVuZGVkIHBy
YXllci4gSGUgZHJhbmsuIEJ1dCB1bmRlciB0aGUgZWZmZWN0cyBvZiBhbGNvaG9sIGFuZCBjYW5u
YWJpcywgdGhpcyBpcyB3aGVyZSBvbmUgZW5kcyB1cCwmIzgyMjE7IHNhaWQgdGhlIGZhdGhlci4g
RXVyb3BlIDEgZGlkIG5vdCBnaXZlIGhpcyBuYW1lLjwvcD48cD5UaGUgZmF0aGVyIHdhcyByZWxl
YXNlZCBmcm9tIHBvbGljZSBjdXN0b2R5IG92ZXJuaWdodCBTYXR1cmRheS4gQmVsZ2FjZW0mIzgy
MTc7cyBicm90aGVyIGFuZCBhIGNvdXNpbiB3ZXJlIHJlbGVhc2VkIGxhdGVyIFN1bmRheS48L3A+
PHA+QmVsZ2FjZW0gY2FsbGVkIGhpcyBmYXRoZXIgYW5kIGJyb3RoZXIgZWFybHkgU2F0dXJkYXkg
bW9ybmluZywgbWludXRlcyBhZnRlciBoZSBmaXJlZCBhdCBhIHBvbGljZSB0cmFmZmljIHBhdHJv
bCwgaW5qdXJpbmcgYW4gb2ZmaWNlciBpbiB0aGUgZmFjZSwgdG8gc2F5IHRoYXQgaGUgaGFkIG1h
ZGUgYSBzdHVwaWQgbWlzdGFrZSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIE1vbGlucywgdGhlIHByb3NlY3V0b3Iu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSBjYWxsZWQgbWUgYXQgNywgOCBpbiB0aGUgbW9ybmluZyBhbmQgc2Fp
ZCwgJiM4MjE2O1RoZXJlIHlvdSBnbywgUGFwYS4mIzgyMTc7IEhlIHdhcyBleHRyZW1lbHkgYW5n
cnk7IGV2ZW4gaGlzIG1vdGhlciBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCB1bmRlcnN0YW5kIGhpbSwmIzgyMjE7
IHRoZSBtYW4gaWRlbnRpZmllZCBhcyB0aGUgZmF0aGVyIHNhaWQgb24gRXVyb3BlIDEuICYjODIy
MDtIZSB0b2xkIG1lOiAmIzgyMTY7SSBhc2sgZm9yIHlvdXIgZm9yZ2l2ZW5lc3MuIEkmIzgyMTc7
dmUgc2NyZXdlZCB1cCB3aXRoIGEgZ2VuZGFybWUuJiM4MjE3OyYjODIwMTsmIzgyMjE7PC9wPjxw
PkEgc3Vic2VxdWVudCBwb2xpY2Ugc2VhcmNoIG9mIEJlbGdhY2VtJiM4MjE3O3MgZmxhdCBmb3Vu
ZCBjb2NhaW5lLCBNb2xpbnMgc2FpZC48L3A+PHA+QmVsZ2FjZW0gaGFkIGJlZW4gZmxhZ2dlZCBh
cyBoYXZpbmcgYmVlbiByYWRpY2FsaXplZCBkdXJpbmcgYSBzcGVsbCBpbiBkZXRlbnRpb24gaW4g
MjAxMS0yMDEyLCBNb2xpbnMgc2FpZC4gSGlzIGhvdXNlIHdhcyBhbW9uZyBkb3plbnMgc2VhcmNo
ZWQgaW4gTm92ZW1iZXIgMjAxNSBpbiB0aGUgaW1tZWRpYXRlIGFmdGVybWF0aCBvZiBzdWljaWRl
IGJvbWIgYW5kIGd1biBhdHRhY2tzIHRoYXQga2lsbGVkIDEzMCBwZW9wbGUgaW4gUGFyaXMuPC9w
PjxwPlRoZSBPcmx5IGF0dGFjayBmb3JjZWQgYm90aCBvZiB0aGUgYWlycG9ydCYjODIxNztzIHRl
cm1pbmFscyB0byBzaHV0IGRvd24gYW5kIGV2YWN1YXRlLCBzZW50IHBhc3NlbmdlcnMgYW5kIHdv
cmtlcnMgZmxlZWluZyBhbmQgdHJhcHBlZCBodW5kcmVkcyBhYm9hcmQgcGxhbmVzIHRoYXQgaGFk
IGp1c3QgbGFuZGVkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.