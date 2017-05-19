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Thailand’s chunky monkey on diet after gorging on junk food

By Kaweewit Kaewjinda
Associated Press

Published: May 19, 2017 - 01:50 PM | Updated: May 19, 2017 - 01:51 PM
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A wild obese macaque named "Uncle Fat," who was rescued from a Bangkok suburb, sits with bananas in a rehabilitation center in Bangkok, Thailand, Friday, May 19, 2017. The morbidly obese wild monkey, who gorged himself on junk food and soda from tourists, has been rescued and placed on a strict diet. (AP Photo/Sakchai Lalit)


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