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The Latest: Charlie Gard’s parents return for hearing

Associated Press

Published: July 13, 2017 - 11:08 AM
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This is an undated photo of sick baby Charlie Gard provided by his family, taken at Great Ormond Street Hospital in London. A British court will assess new evidence Monday July 10, 2017, in the case of 11-month-old Charlie Gard as his mother pleaded with judges to allow the terminally ill infant to receive experimental treatment for his rare genetic disease, mitochondrial depletion syndrome. (Family of Charlie Gard via AP)


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