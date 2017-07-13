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The Latest: China slams ’improper’ remarks supporting Liu

Associated Press

Published: July 13, 2017 - 04:21 PM
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In this image taken from June 3, 2008, video footage by AP Video, Liu Xiaobo speaks during an interview before his detention in Beijing, China. The judicial bureau in the northeastern Chinese city of Shenyang says jailed Nobel Peace Prize laureate Liu Xiaobo has died of multiple organ failure Thursday, July 13, 2017, at age 61. (AP Video via AP)


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