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The Latest: Emotion-charged Charlie Gard case to continue

Associated Press

Published: July 10, 2017 - 11:33 AM
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Parents of Charlie Gard, Connie Yates and Chris Gard pose for the media ahead of delivering a petition with more than 350,000 signatures to Great Ormond Street Hospital in London, Sunday, July 9, 2017. Britain's justice secretary says the government won't play a role in deciding the medical treatment of a terminally ill baby whose parents want to take him to the U.S. for experimental treatment. David Lidington says that the decision on 11-month-old Charlie Gard will be made by judges acting "independent and dispassionately" based on the facts of the complicated case. (Dominic Lipinski/PA via AP)


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