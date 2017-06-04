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The Latest: Ex-U.S. official says London plot had ‘a lot of ingredients’

Associated Press

Published: June 4, 2017 - 11:15 AM
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Guests from the Premier Inn Bankside Hotel are evacuated and kept in a group with police on Upper Thames Street following an attack in central London, Saturday, June 3, 2017. Terrorism struck at the heart of London, police said Sunday, after a vehicle veered off the road and mowed down pedestrians on London Bridge and gunshots rang out amid reports of knife attacks at nearby Borough Market. (Yui Mok/PA via AP)


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