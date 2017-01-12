All CATEGORIES
☰ Menu

The Latest: Greek fishermen who rescued migrants lose boats

Associated Press

Published: January 12, 2017 - 02:19 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Five migrants squat in the snow as they eat a warm meal distributed by aid groups as others queue for their portion outside a crumbling warehouse that has served as a makeshift shelter in Belgrade, Serbia, Thursday, Jan. 12, 2017. Migrants have been exposed to freezing temperatures and snow as extreme winter weather gripped Serbia and other parts of Europe last week. (AP Photo/Darko Vojinovic)


MORE IN NEWS

ernest13cut
17-year-old East high senior shot, killed in Akron was promising culinary arts student

A teen who was shot to death Wednesday afternoon at West Thornton Street and Laurel Avenue in Akron has been identified as 17-year-old Ernest Anderson Jr. of Schumacher Avenue. Anderson was a senior at East high school.

pussyhat12cut_01
Crafters create pink ‘pussyhats’ for women’s march
murder13cut_01
Slain 5-year-old girl’s sister in Stark County custody while parents face murder charges
scuba13cut_01
Reporter takes plunge in boat show’s scuba pool, and you can, too
biden13cut_01
In tearful farewell, Obama awards Biden the Medal of Freedom
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next