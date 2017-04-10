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The Latest: Italy assures Japan of broad unity on N. Korea

Associated Press

Published: April 10, 2017 - 03:19 PM
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U.S. Secretary of State Rex Tillerson, left, and Italian Foreign Minister Angelino Alfano, talk to each other after laying a wreath at a memorial in Santa' Anna di Stazzema, a site of Nazi atrocities where 560 civilians, including some 130 children, were killed during World War II, Monday, April 10, 2017. Foreign ministers from the Group of Seven industrialized nations are gathering in Lucca for a meeting given urgency by the chemical attack in Syria and the U.S. military response, with participants aiming to pressure Russia to end its support for President Bashar Assad. (Riccardo Dalle Luche/ANSA via AP)


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