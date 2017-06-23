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The Latest: Merkel says no breakthrough yet on Brexit issue

Associated Press

Published: June 23, 2017 - 10:06 AM
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German Chancellor Angela Merkel, left, and French President Emmanuel Macron address the media at an EU summit in Brussels on Friday, June 23, 2017. European Union leaders met in Brussels on the final day of their two-day summit to focus on ways to stop migrants crossing the Mediterranean and how to uphold free trade while preventing dumping on Europe's markets. (AP Photo/Olivier Matthys)


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