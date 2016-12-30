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The Latest: Putin says Russia will not expel U.S. diplomats

Associated Press

Published: December 30, 2016 - 09:49 AM
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FILE _ In this Monday, Dec. 26, 2016 file photo Russian President Vladimir Putin speaks at the meeting in St.Petersburg, Russia. President Vladimir Putin said, Friday, Dec. 30, 2016 that Russia will not be expelling US diplomats in response to a new round of US sanctions. (AP Photo/Dmitri Lovetsky, File)

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