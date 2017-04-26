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The Latest: Russia slams Turkish strikes in Iraq, Syria

Associated Press

Published: April 26, 2017 - 02:24 PM
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In this photo released by the Syrian official news agency SANA, mourners carry the coffins of more than 50 people killed in a recent car bomb attack that targeted government supporters being evacuated from a besieged area, during their funeral at the Sayida Zeinab suburb of Damascus, Syria, Wednesday, April 26, 2017. Wednesday's procession took place in a Damascus suburb that is home to a major Shiite shrine and is a stronghold for Hezbollah, the Lebanese militant group fighting alongside the Syrian government. The April 15 attack killed nearly 130 people, including over 60 children. (SANA via AP)


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