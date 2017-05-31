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The Latest: U.S. Embassy, NATO mission condemn Kabul attack

Published: May 31, 2017 - 07:44 AM | Updated: May 31, 2017 - 07:49 AM
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Security forces inspect the site of a suicide attack where the German Embassy is located in Kabul, Afghanistan, Wednesday, May 31, 2017. A massive explosion rocked a highly secure diplomatic area of Kabul on Wednesday morning, causing casualties and sending a huge plume of smoke over the Afghan capital. (AP Photos/Rahmat Gul)


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