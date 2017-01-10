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The Latest: UAE ambassador wounded in Afghan attack

Associated Press

Published: January 10, 2017 - 01:26 PM
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A member of the Afghan security forces stands guard near the site of two blasts in Kabul, Afghanistan, Tuesday, Jan. 10, 2017. Two loud explosions have rocked the Afghan capital of Kabul, causing casualties. The target of the blasts was probably an area that includes government and lawmakers' offices. Sediq Sediqqi, spokesman for the Interior Ministry, said that first, a suicide bomber carried out an attack, followed by a second explosion, caused by car bomb parked near the site. (AP Photo/Rahmat Gul)


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