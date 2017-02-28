Things You Need to Know — compiled Feb. 28

PHA+SW1taWdyYXRpb24gYmlsbCAmIzgyMTY7Y29tcHJvbWlzZSYjODIxNzs8L3A+PHA+VGhlIHBy
ZXNpZGVudCBzaWduYWxzIG9wZW5uZXNzIHRvIGxlZ2lzbGF0aW9uIHRoYXQgd291bGQgZ2l2ZSBs
ZWdhbCBzdGF0dXMgdG8gc29tZSBwZW9wbGUgbGl2aW5nIGluIHRoZSBVLlMuIGlsbGVnYWxseSBh
bmQgcHJvdmlkZSBhIHBhdGh3YXkgdG8gY2l0aXplbnNoaXAgdG8gdGhvc2UgYnJvdWdodCB0byB0
aGUgVS5TLiBpbGxlZ2FsbHkgYXMgY2hpbGRyZW4uPC9wPjxwPlByZXBhcmluZyBmb3IgbmV3IHRy
YXZlbCBiYW48L3A+PHA+QWlycG9ydHMsIGxlZ2FsIHZvbHVudGVlcnMgYXJlIG1pbmRmdWwgb2Yg
dGhlIGNoYW9zIHRoYXQgYWNjb21wYW5pZWQgdGhlIGluaXRpYWwgb3JkZXIgYnV0IGhvcGUgdGhl
IGZvcnRoY29taW5nIHZlcnNpb24gd2lsbCBiZSByb2xsZWQgb3V0IGluIGEgbW9yZSBvcmRlcmx5
IHdheS48L3A+PHA+Q2hhcmdlcyBpbiBNYWxheXNpYSBhdHRhY2sgPC9wPjxwPlR3byB3b21lbiBh
Y2N1c2VkIG9mIHNtZWFyaW5nIFZYIG5lcnZlIGFnZW50IG9uIEtpbSBKb25nIE5hbSwgdGhlIGVz
dHJhbmdlZCBoYWxmIGJyb3RoZXIgb2YgTm9ydGggS29yZWEmIzgyMTc7cyBsZWFkZXIsIGFyZSBj
aGFyZ2VkIGluIGNvdXJ0IHdpdGggbXVyZGVyLiA8L3A+PHA+QXBwbGUmIzgyMTc7cyBpUGhvbmUg
c3RpbGwgYmVhcnMgZnJ1aXQ8L3A+PHA+U3RldmUgSm9icyYjODIxNzsgaVBob25lIG1heSBiZSBt
YXR1cmUgYnV0IGl0IGhhcyBzdWNoIGEgZGV2b3V0IGZvbGxvd2luZyB0aGF0IGl0JiM4MjE3O3Mg
bGlrZWx5IHRvIGdlbmVyYXRlIGJpbGxpb25zIGluIHByb2ZpdHMgZm9yIHllYXJzIHRvIGNvbWUu
PC9wPjxwPkRpdmlkZSB3aWRlbnMgb3ZlciBoZWFsdGggbGF3PC9wPjxwPlJlcHVibGljYW5zIGNv
bmZyb250IGEgY29uc2VydmF0aXZlIHJlYmVsbGlvbiBvdmVyIHRoZWlyIGxvbmctcHJvbWlzZWQg
cGxhbnMgdG8gcmVwZWFsIGFuZCByZXBsYWNlIHRoZSBoZWFsdGggY2FyZSBsYXcuIFJlYmVscyBz
YXkgdGhleSBkb24mIzgyMTc7dCB3YW50ICYjODIyMDtPYmFtYWNhcmUgTGl0ZS4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPk9iYW1hcyBjbGluY2ggYm9vayBkZWFsczwvcD48cD5CYXJhY2sgYW5kIE1pY2hlbGxlIE9i
YW1hIHNpZ24gd2l0aCBQZW5ndWluIFJhbmRvbSBIb3VzZS4gRmluYW5jaWFsIHRlcm1zIGFyZSBu
b3QgZGlzY2xvc2VkLCBidXQgdGhlIGR1YWwgYXJyYW5nZW1lbnQgaXMgbGlrZWx5IGluIHRoZSB0
ZW5zIG9mIG1pbGxpb25zIG9mIGRvbGxhcnMuPC9wPjxwPldoYXQmIzgyMTc7cyBsYXRlc3QgTllD
IGZvb2QgZmFkPzwvcD48cD5QZW9wbGUgYXJlIHdhaXRpbmcgaW4gbG9uZyBsaW5lcyBvdXRzaWRl
IGEgbW9udGgtb2xkIE5ldyBZb3JrIENpdHkgc2hvcCB0aGF0IHNlbGxzIHNjb29wcyBvZiByYXcg
Y29va2llIGRvdWdoIGluIGEgY3VwIG9yIGEgY29uZSBsaWtlIGljZSBjcmVhbS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.