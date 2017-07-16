Things You Need to Know — compiled July 16

PHA+V2hvc2UgZWNvbm9teSBrZWVwcyBncm93aW5nIDwvcD48cD5DaGluYSYjODIxNztzIGVjb25v
bWljIGdyb3d0aCBob2xkcyBzdGVhZHkgaW4gdGhlIGxhdGVzdCBxdWFydGVyLCBib29zdGVkIGJ5
IHVudXN1YWxseSBzdHJvbmcgdHJhZGUsIGRlc3BpdGUgY29uY2VybnMgYWJvdXQgYSBwb3NzaWJs
ZSBpbXBlbmRpbmcgc2xvd2Rvd24uIEdvdmVybm1lbnQgZGF0YSBzaG93IG91dHB1dCByb3NlIDYu
OSBwZXJjZW50LjwvcD48cD48L3A+PHA+Uy4gS29yZWEgb2ZmZXJzIG9saXZlIGJyYW5jaCA8L3A+
PHA+U291dGggS29yZWEgb2ZmZXJzIHRvIHRhbGsgd2l0aCBOb3J0aCBLb3JlYSB0byBlYXNlIGFu
aW1vc2l0aWVzIGFsb25nIHRoZWlyIHRlbnNlIGJvcmRlciBhbmQgcmVzdW1lIHJldW5pb25zIG9m
IGZhbWlsaWVzIHNlcGFyYXRlZCBieSB0aGVpciB3YXIgaW4gdGhlIDE5NTBzLjwvcD48cD48L3A+
PHA+SGFja2luZyBteXN0ZXJ5IG1heSBiZSBzb2x2ZWQgPC9wPjxwPlRoZSBVbml0ZWQgQXJhYiBF
bWlyYXRlcyBvcmNoZXN0cmF0ZWQgdGhlIGhhY2tpbmcgb2YgYSBRYXRhcmkgZ292ZXJubWVudCBu
ZXdzIHNpdGUgaW4gTWF5LCBwbGFudGluZyBhIGZhbHNlIHN0b3J5IHRoYXQgd2FzIHVzZWQgYXMg
YSBwcmV0ZXh0IGZvciB0aGUgY3VycmVudCBjcmlzaXMgYmV0d2VlbiBRYXRhciBhbmQgc2V2ZXJh
bCBBcmFiIGNvdW50cmllcywgYWNjb3JkaW5nIHRvIGEgcmVwb3J0IGJ5IHRoZSBXYXNoaW5ndG9u
IFBvc3QuPC9wPjxwPjwvcD48cD5UcnVtcCYjODIxNztzIHdhcm0gd2VsY29tZSBwbGFubmVkIDwv
cD48cD5GcmVuY2ggUHJlc2lkZW50IEVtbWFudWVsIE1hY3JvbiBzYXlzIGhpcyBnbGFtb3JvdXMg
UGFyaXMgY2hhcm0gb2ZmZW5zaXZlIG9uIERvbmFsZCBUcnVtcCB3YXMgY2FyZWZ1bGx5IGNhbGN1
bGF0ZWQgJiM4MjEyOyBhbmQgbWF5IGhhdmUgY2hhbmdlZCB0aGUgVS5TLiBwcmVzaWRlbnQmIzgy
MTc7cyBtaW5kIGFib3V0IGNsaW1hdGUgY2hhbmdlLjwvcD48cD48L3A+PHA+RW1wdHkgdmlsbGFn
ZSBnZXRzIG5ldyBvd25lciA8L3A+PHA+QSBsb25nLWFiYW5kb25lZCwgNjItYWNyZSB2aWxsYWdl
IGluIHRoZSBDb25uZWN0aWN1dCBjb3VudHJ5c2lkZSBoYXMgYmVlbiBwdXJjaGFzZWQgYnkgYSBm
YXN0LWdyb3dpbmcgRmlsaXBpbm8gY2h1cmNoLCB0aGUgSWdsZXNpYSBOaSBDcmlzdG8uPC9wPjxw
PiA8L3A+PHA+TW9ua2V5IGJ1c2luZXNzIHN0aWxsIHBheXMgPC9wPjxwPjxlbT5XYXIgZm9yIHRo
ZSBQbGFuZXQgb2YgdGhlIEFwZXMgPC9lbT50YWtlcyBkb3duIDxlbT5TcGlkZXItTWFuOiBIb21l
Y29taW5nIDwvZW0+YXQgdGhlIE5vcnRoIEFtZXJpY2FuIGJveCBvZmZpY2UsIG9wZW5pbmcgd2l0
aCBhbiBlc3RpbWF0ZWQgJDU2LjUgbWlsbGlvbiBpbiB0aWNrZXQgc2FsZXMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.