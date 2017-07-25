Thousands join Muslim prayer protests over Jerusalem shrine

PHA+SkVSVVNBTEVNOiBUaG91c2FuZHMgb2YgUGFsZXN0aW5pYW4gTXVzbGltcyBwcmF5ZWQgaW4g
dGhlIHN0cmVldHMgbmVhciBKZXJ1c2FsZW0mIzgyMTc7cyBtb3N0IGNvbnRlc3RlZCBob2x5IHNp
dGUgVHVlc2RheSwgaGVlZGluZyBhIGNhbGwgYnkgY2xlcmd5IHRvIG5vdCBlbnRlciB0aGUgc2hy
aW5lIGRlc3BpdGUgSXNyYWVsJiM4MjE3O3Mgc2VlbWluZyBjYXBpdHVsYXRpb24gd2hlbiBpdCBy
ZW1vdmVkIG1ldGFsIGRldGVjdG9ycyBpdCBpbnN0YWxsZWQgdGhlcmUgYSB3ZWVrIGVhcmxpZXIu
PC9wPjxwPk11c2xpbSBsZWFkZXJzIHNhaWQgdGhleSB3b3VsZCBvbmx5IGNhbGwgb2ZmIHRoZSBw
cm90ZXN0cyBvbmNlIHRoZXkgbWFkZSBzdXJlIElzcmFlbCBoYWQgcmVzdG9yZWQgdGhlIHNpdHVh
dGlvbiB0byB3aGF0IGl0IHdhcyBiZWZvcmUgdGhlIGxhdGVzdCBjcmlzaXMuPC9wPjxwPlNvbWUg
TXVzbGltIG9mZmljaWFscyBhbGxlZ2VkIHRoYXQgSXNyYWVsIHVzZWQgdGhlIGFic2VuY2Ugb2Yg
TXVzbGltIGNsZXJpY3MgZnJvbSB0aGUgd2FsbGVkIGNvbXBvdW5kIGluIHRoZSBwYXN0IHdlZWsg
b2YgcHJvdGVzdHMgdG8gaW5zdGFsbCBuZXcgc2VjdXJpdHkgY2FtZXJhcy48L3A+PHA+VGhlIGNv
bnRpbnVlZCBzdGFuZG9mZiBoaWdobGlnaHRlZCB0aGUgZGVlcCBkaXN0cnVzdCBiZXR3ZWVuIElz
cmFlbCBhbmQgdGhlIFBhbGVzdGluaWFucyB3aGVuIGl0IGNvbWVzIHRvIHRoZSBzaHJpbmUgJiM4
MjEyOyB0aGUgdGhpcmQtaG9saWVzdCBpbiBJc2xhbSBhbmQgdGhlIG1vc3Qgc2FjcmVkIGluIEp1
ZGFpc20uPC9wPjxwPlRoZSAzNy1hY3JlIGVzcGxhbmFkZSwga25vd24gdG8gTXVzbGltcyBhcyB0
aGUgTm9ibGUgU2FuY3R1YXJ5IGFuZCB0byBKZXdzIGFzIHRoZSBUZW1wbGUgTW91bnQsIGhhcyBi
ZWVuIGEgbGlnaHRuaW5nIHJvZCBmb3Igcml2YWwgcmVsaWdpb3VzIGFuZCBuYXRpb25hbCBuYXJy
YXRpdmVzIG9mIHRoZSB0d28gc2lkZXMuIEl0IGhhcyB0cmlnZ2VyZWQgbWFqb3IgY29uZnJvbnRh
dGlvbnMgaW4gdGhlIHBhc3QuPC9wPjxwPklzcmFlbCBzZWVtZWQgZWFnZXIgdG8gcHV0IHRoZSBj
cmlzaXMgYmVoaW5kIGl0IGFuZCByZXN0b3JlIGNhbG0gYWZ0ZXIgYSB3ZWVrIG9mIHByYXllciBw
cm90ZXN0cywgc3RyZWV0IGNsYXNoZXMgYW5kIHNldmVyYWwgaW5jaWRlbnRzIG9mIGRlYWRseSB2
aW9sZW5jZS48L3A+PHA+UHJpbWUgTWluaXN0ZXIgQmVuamFtaW4gTmV0YW55YWh1IGFuZCBoaXMg
Z292ZXJubWVudCBhbHNvIGZhY2VkIGEgZ3Jvd2luZyBiYWNrbGFzaCBhdCBob21lIGZvciB3aGF0
IGNyaXRpY3Mgc2FpZCB3YXMgaGFzdHkgZGVjaXNpb24tbWFraW5nIGFuZCBlbWJhcnJhc3Npbmcg
cG9saWN5IHppZ3phZ3MuPC9wPjxwPkluIGEgZmFjZS1zYXZpbmcgY29tcHJvbWlzZSwgSXNyYWVs
JiM4MjE3O3MgU2VjdXJpdHkgQ2FiaW5ldCBhbm5vdW5jZWQgdGhhdCBpbiBwbGFjZSBvZiB0aGUg
bWV0YWwgZGV0ZWN0b3JzLCBpdCB3b3VsZCBlbXBsb3kgbm9uaW50cnVzaXZlICYjODIyMDthZHZh
bmNlZCB0ZWNobm9sb2dpZXMsJiM4MjIxOyByZXBvcnRlZGx5IHNtYXJ0IGNhbWVyYXMgdGhhdCBj
YW4gZGV0ZWN0IGhpZGRlbiBvYmplY3RzLiBUaGUgbmV3IHNlY3VyaXR5IHN5c3RlbSBpcyB0byBi
ZSBzZXQgdXAgaW4gdGhlIG5leHQgc2l4IG1vbnRocyBhdCBhIGNvc3Qgb2YgJDI4JiM4MTk0O21p
bGxpb24uPC9wPjxwPk1lYW53aGlsZSwgUGFsZXN0aW5pYW4gcG9saXRpY2lhbnMgYW5kIE11c2xp
bSBjbGVyaWNzIGRlbWFuZGVkIHRoYXQgSXNyYWVsIHJlc3RvcmUgdGhlIHNpdHVhdGlvbiBhdCB0
aGUgc2hyaW5lIGluIEplcnVzYWxlbSYjODIxNztzIE9sZCBDaXR5IHRvIHdoYXQgaXQgd2FzIGJl
Zm9yZSBKdWx5IDE0LiBPbiB0aGF0IGRheSwgdGhyZWUgQXJhYiBndW5tZW4gb3BlbmVkIGZpcmUg
ZnJvbSB0aGUgc2hyaW5lIGF0IElzcmFlbGkgcG9saWNlIGd1YXJkcywga2lsbGluZyB0d28gYmVm
b3JlIGJlaW5nIHNob3QgZGVhZC48L3A+PHA+SW4gcmVzcG9uc2UsIElzcmFlbCBjbG9zZWQgdGhl
IHNocmluZSBmb3IgdHdvIGRheXMgZm9yIHdlYXBvbnMgc2VhcmNoZXMgYW5kIGluc3RhbGxlZCB0
aGUgbWV0YWwgZGV0ZWN0b3JzLiBUaGUgZGVjaXNpb24gcXVpY2tseSB0cmlnZ2VyZWQgTXVzbGlt
IHByb3Rlc3RzIGFtaWQgYWxsZWdhdGlvbnMgdGhhdCBJc3JhZWwgd2FzIHRyeWluZyB0byBleHBh
bmQgaXRzIGNvbnRyb2wgYXQgdGhlIHNpdGUgdW5kZXIgdGhlIGd1aXNlIG9mIHNlY3VyaXR5ICYj
ODIxMjsgYSBjbGFpbSBJc3JhZWwgaGFzIGRlbmllZC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.