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Thousands rally across Russia in new challenge to Kremlin

By Nataliya Vasilyeva  and Jim Heintz
Associated Press

Published: June 12, 2017 - 07:54 PM
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Police detain a protester In Moscow, Russia on Monday. Demonstrators in Monday's opposition protests across Russia say they are fed up with endemic corruption among officials. The protest gatherings in cities from Far East Pacific ports to St. Petersburg were spearheaded by Alexei Navalny, the anti-corruption campaigner who has become the Kremlin's most visible opponent. (Evgeny Feldman/Pool Photo via AP)


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