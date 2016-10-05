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Three win Nobel chemistry prize for world’s tiniest machines

By Malcolm Ritter  and Karl Ritter
Associated Press

Published: October 5, 2016 - 02:40 PM
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France's Jean-Pierre Sauvage speaks during a press conference at the Strasbourg university, eastern France, Wednesday. Sauvage, British-born Fraser Stoddart and Dutch scientist Bernard "Ben" Feringa share the 8 million kronor ($930,000) prize for the "design and synthesis of molecular machines," the Royal Swedish Academy of Sciences said. (AP Photo/Jean-Francois Badias)


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