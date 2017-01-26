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Throngs cheer new president’s triumphant return to Gambia

By Carley Petesch
Associated Press

Published: January 26, 2017 - 08:14 PM
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Gambian President Adama Barrow greets the crowds after arriving at Banjul airport in Gambia, Thursday after flying in from Dakar, Senegal. �Gambia's new president has finally arrived in the country, a week after taking the oath of office abroad amid a whirlwind political crisis. Here's a look at the tumble of events that led to Adama Barrow's return  and the exile of the country's longtime leader. ��(AP Photo/Jerome Delay)


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