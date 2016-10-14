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Times ain’t a-changin? All-male Nobel lineup draws criticism

By Karl Ritter
Associated Press

Published: October 14, 2016 - 09:16 AM
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FILE - In this May 22, 1966, file photo, Bob Dylan gestures during a news conference in Paris, France. Dylan won the 2016 Nobel Prize in literature on Thursday, Oct. 13, 2016, a stunning announcement that for the first time bestowed the prestigious award on a musician for "having created new poetic expressions within the great American song tradition." (AP Photo/Pierre Godot, File)


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