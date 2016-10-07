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Tolls rises as Haiti digs out from Hurricane Matthew

By David McFadden
Associated Press

Published: October 7, 2016 - 09:40 PM
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Saint Anne church lays totally destroyed by Hurricane Matthew in Camp Perrin, a district of Les Cayes, Haiti, Thursday. Two days after the storm rampaged across the country's remote southwestern peninsula, authorities and aid workers still lack a clear picture of what they fear is the country's biggest disaster in years. (AP Photo/Dieu Nalio Chery)


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